"Арсенал" отпустил Колашинаца в "Марсель"
"Арсенал" объявил о расторжении контракта с Сеадом Колашинацом, благодаря чему защитник сразу же перешел в "Марсель".
Колашинац сыграл 118 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Шальке-04" в 2017 году.
20-летний босниец не пользовался особым доверием у главного тренера "канониров" Микеля Артеты, на вторую половину прошлого сезона вернувшись в Гельзенкирхен на правах аренды.
В этом сезоне Колашинац принял участие только в двух матчах Премьер-Лиги, поэтому "Арсенал" с радостью убрал Сеада из своей зарплатой ведомости.
Теперь Колашинац будет выступать за "Марсель", с которым он заключил контракт до июня 2023.
18.01.2022 21:00
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20 летний??? Михайло, ты уверен?
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Главное его достижение - защитил Езиля от хачей.
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А потом у этих пидарасов игроков нет)) щас ещё Мари отпускают ахахахаха
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зачем эти факты про говно клуб, фу не позорься
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Официально: Сеад Колашинац покинул "Арсенал" по обоюдному согласию.
Футболист сборной Боснии и Герцеговины провел 118 матчей во всех турнирах за время своего пребывания у нас.
В своем дебютном матче против "Челси" в Community Shield он забил гол - игра закончилась со счетом 1-1, а мы выиграли по пенальти.
Левый защитник выиграл с нами Кубок Англии в 2020 году, выйдя на замену в победе над "Челси" со счетом 2:1.
Все в "Арсенале" хотели бы поблагодарить Сеада за его вклад в клуб с тех пор, как он присоединился к нам в 2017 году, и пожелать ему всего наилучшего в его будущем. Отныне он будет представлять французский "Марсель".
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