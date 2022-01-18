"Арсенал" отпустил Колашинаца в "Марсель"

"Арсенал" объявил о расторжении контракта с Сеадом Колашинацом, благодаря чему защитник сразу же перешел в "Марсель".

Колашинац сыграл 118 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Шальке-04" в 2017 году.



20-летний босниец не пользовался особым доверием у главного тренера "канониров" Микеля Артеты, на вторую половину прошлого сезона вернувшись в Гельзенкирхен на правах аренды.



В этом сезоне Колашинац принял участие только в двух матчах Премьер-Лиги, поэтому "Арсенал" с радостью убрал Сеада из своей зарплатой ведомости.



Теперь Колашинац будет выступать за "Марсель", с которым он заключил контракт до июня 2023.