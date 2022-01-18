"Арсенал" отпустил Колашинаца в "Марсель"

Сеад Колашинац "Арсенал" объявил о расторжении контракта с Сеадом Колашинацом, благодаря чему защитник сразу же перешел в "Марсель".

Колашинац сыграл 118 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Шальке-04" в 2017 году.

20-летний босниец не пользовался особым доверием у главного тренера "канониров" Микеля Артеты, на вторую половину прошлого сезона вернувшись в Гельзенкирхен на правах аренды.

В этом сезоне Колашинац принял участие только в двух матчах Премьер-Лиги, поэтому "Арсенал" с радостью убрал Сеада из своей зарплатой ведомости.

Теперь Колашинац будет выступать за "Марсель", с которым он заключил контракт до июня 2023.


Метки Арсенал, Колашинац, Марсель, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 21:00

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  1. arsenal-win 18.01.2022 21:47 # arsenal-win
    20 летний??? Михайло, ты уверен?

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  2. brown-ale 18.01.2022 21:19 # brown-ale
    Главное его достижение - защитил Езиля от хачей.

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  3. felix-the-cat 18.01.2022 21:16 # felix-the-cat
    А потом у этих пидарасов игроков нет)) щас ещё Мари отпускают ахахахаха

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  4. jabajaba 18.01.2022 21:15 # jabajaba
    зачем эти факты про говно клуб, фу не позорься

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  5. hunter022 18.01.2022 21:02 # hunter022
    Официально: Сеад Колашинац покинул "Арсенал" по обоюдному согласию.

    Футболист сборной Боснии и Герцеговины провел 118 матчей во всех турнирах за время своего пребывания у нас.

    В своем дебютном матче против "Челси" в Community Shield он забил гол - игра закончилась со счетом 1-1, а мы выиграли по пенальти.

    Левый защитник выиграл с нами Кубок Англии в 2020 году, выйдя на замену в победе над "Челси" со счетом 2:1.

    Все в "Арсенале" хотели бы поблагодарить Сеада за его вклад в клуб с тех пор, как он присоединился к нам в 2017 году, и пожелать ему всего наилучшего в его будущем. Отныне он будет представлять французский "Марсель".

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