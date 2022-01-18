Данкан Фергюсон назначен временным наставником "Эвертона"

"Эвертон" объявил о назначении Данкана Фергюсона на роль временно исполняющего обязанности главного тренера.

Именно Фергюсон провел тренировку "ирисок" во вторник утром, дав старт подготовке к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы".



Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, под руководством Данкана "Эвертон" проведет "предстоящие матчи". Это может быть намеком на то, что поиски нового рулевого взамен уволенного Рафаэля Бенитеса не будут быстрыми.



Стоит отметить, что ранее Фергюсону уже приходилось исполнять роль временщика. В декабре 2019 Данкан командовал "ирисками" в матчах против "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".



Ассистировать 50-летнему шотландцу, который был помощником у Бенитеса, будут Джон Эббрелл и Лейтон Бэйнс.