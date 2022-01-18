Погба возобновил полноценные тренировки
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба возобновил полноценные тренировки и может вернуться на футбольное поле 4 февраля.
Погба не играет с начала ноября, получив травму задней поверхности бедра в расположении сборной Франции.
В начале января наставник "Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что Погба задерживается и пропустит еще минимум месяц.
Однако накануне 28-летний француз вернулся к полноценным занятиям в Карингтоне и теперь может принять участие в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" 4 февраля.
"Вчера Поль Погба провел свою первую тренировку в общей группе. Он показал, какого рода исключительным игроком он может быть".
"Он не будет доступен в двух матчах на этой неделе, но, надеюсь, мы сможем задействовать его после перерыва, когда мы проведем кубковый матч против "Мидлсбро" и отправимся на выезд к "Бернли", — цитирует Рангника Sky Sports.
The winners are…. pic.twitter.com/7uvKYEyKoC— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 17, 2022
18.01.2022 20:00
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