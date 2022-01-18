Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба возобновил полноценные тренировки и может вернуться на футбольное поле 4 февраля.

Погба не играет с начала ноября, получив травму задней поверхности бедра в расположении сборной Франции.



В начале января наставник "Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что Погба задерживается и пропустит еще минимум месяц.



Однако накануне 28-летний француз вернулся к полноценным занятиям в Карингтоне и теперь может принять участие в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" 4 февраля.



"Вчера Поль Погба провел свою первую тренировку в общей группе. Он показал, какого рода исключительным игроком он может быть".



"Он не будет доступен в двух матчах на этой неделе, но, надеюсь, мы сможем задействовать его после перерыва, когда мы проведем кубковый матч против "Мидлсбро" и отправимся на выезд к "Бернли", — цитирует Рангника Sky Sports.



