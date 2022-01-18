Фердинанд ожидает, что Кубок Лиги выиграет "Челси"

Челси Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Кубок Лиги в этом сезоне выиграет "Челси".

Уверенно разобравшись с "Тоттенхэмом", теперь "Челси" со стороны наблюдает, чем закончится второе полуфинальное противостояние Кубка Лиги, в котором выясняют отношения "Ливерпуль" и "Арсенал".

Кто бы ни стал соперником "синих" по финалу на "Уэмбли", Фердинанд отдает предпочтение команде Томаса Тухеля.

"Думаю, "Челси" возьмет трофей. "Челси" знает, как выигрывать кубковые соревнования, у них есть этот опыт".

"Они выиграли Лигу Чемпионов, они полны уверенности в себе. Они знают, что нужно делать, я сам видел это", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Кубок Лиги, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 790

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  1. unclearness 18.01.2022 20:10 # unclearness
    Вечно етот манк отбитый всякую ересть пиздит

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  2. largo-winch 18.01.2022 19:52 # largo-winch
    Ну хз. И Арсенал и Ливерпуль сильные ч заруба будет жёсткая

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  3. scauzer11 18.01.2022 19:48 # scauzer11
    он и про АПЛ говорил, что чмырси выиграют))

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  4. chelsiukpro 18.01.2022 19:48 # chelsiukpro
    В финале 50/50 по всякому может быть! Имею в виду как Лестер халяву забил в свой фортовый день когда сошлись звёзды для них! Ну Арсику с Тухелем не должны просрать как этот Лемпс давалка Арсеналу.

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  5. danik9 18.01.2022 19:26 # danik9
    Ага, видели мы игру с Лестером на Уэмбли в прошлом году...

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  6. m777 18.01.2022 19:12 # m777
    Арсенал знает как в финалах жопу рвать Челси. Уехехе

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  7. hunter022 18.01.2022 19:11 # hunter022
    После финала придется ему поливать помойку чорли дерьмом.

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  8. thegodfather 18.01.2022 19:01 # thegodfather
    Императоры!!!!!!!

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