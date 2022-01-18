Фердинанд ожидает, что Кубок Лиги выиграет "Челси"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Кубок Лиги в этом сезоне выиграет "Челси".
Уверенно разобравшись с "Тоттенхэмом", теперь "Челси" со стороны наблюдает, чем закончится второе полуфинальное противостояние Кубка Лиги, в котором выясняют отношения "Ливерпуль" и "Арсенал".
Кто бы ни стал соперником "синих" по финалу на "Уэмбли", Фердинанд отдает предпочтение команде Томаса Тухеля.
"Думаю, "Челси" возьмет трофей. "Челси" знает, как выигрывать кубковые соревнования, у них есть этот опыт".
"Они выиграли Лигу Чемпионов, они полны уверенности в себе. Они знают, что нужно делать, я сам видел это", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
18.01.2022 19:00
Просмотров: 790
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вечно етот манк отбитый всякую ересть пиздит
(ответить)
Ну хз. И Арсенал и Ливерпуль сильные ч заруба будет жёсткая
(ответить)
он и про АПЛ говорил, что чмырси выиграют))
(ответить)
В финале 50/50 по всякому может быть! Имею в виду как Лестер халяву забил в свой фортовый день когда сошлись звёзды для них! Ну Арсику с Тухелем не должны просрать как этот Лемпс давалка Арсеналу.
(ответить)
Ага, видели мы игру с Лестером на Уэмбли в прошлом году...
(ответить)
Арсенал знает как в финалах жопу рвать Челси. Уехехе
(ответить)
После финала придется ему поливать помойку чорли дерьмом.
(ответить)
Императоры!!!!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий