Фердинанд ожидает, что Кубок Лиги выиграет "Челси"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Кубок Лиги в этом сезоне выиграет "Челси".

Уверенно разобравшись с "Тоттенхэмом", теперь "Челси" со стороны наблюдает, чем закончится второе полуфинальное противостояние Кубка Лиги, в котором выясняют отношения "Ливерпуль" и "Арсенал".



Кто бы ни стал соперником "синих" по финалу на "Уэмбли", Фердинанд отдает предпочтение команде Томаса Тухеля.



"Думаю, "Челси" возьмет трофей. "Челси" знает, как выигрывать кубковые соревнования, у них есть этот опыт".



"Они выиграли Лигу Чемпионов, они полны уверенности в себе. Они знают, что нужно делать, я сам видел это", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.