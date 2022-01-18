Лэмпард пройдет собеседование в "Эвертоне"

Фрэнк Лэмпард Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пройдет собеседование в "Эвертоне".

По информации Sky Sports, "Эвертон" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену уволенному в воскресенье Рафаэлю Бенитесу.

В этот список, помимо Лэмпарда, вошли Уэйн Руни из "Дерби", Роберто Мартинес из сборной Бельгии и экс-наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту.

Ожидается, что находящийся год без работы Лэмпард вскоре пройдет собеседование в мерсисайдском клубе, однако "ириски" совершенно не хотят затягивать этот процесс.

Как сообщает The Athletic, "Эвертон" надеется обзавестись новым главным тренером к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы". Пока же управление первой командой на себя временно принял Данкан Фергюсон.


Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 18.01.2022 18:30 # scauzer11
    третий клуб Ливерпуля будет тренировать))

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  2. superperez101 18.01.2022 18:01 # superperez101
    закончит хуже шевы
    ну хоть не как шрек, утилизировав клуб

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