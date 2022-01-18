Лэмпард пройдет собеседование в "Эвертоне"
Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пройдет собеседование в "Эвертоне".
По информации Sky Sports, "Эвертон" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену уволенному в воскресенье Рафаэлю Бенитесу.
В этот список, помимо Лэмпарда, вошли Уэйн Руни из "Дерби", Роберто Мартинес из сборной Бельгии и экс-наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту.
Ожидается, что находящийся год без работы Лэмпард вскоре пройдет собеседование в мерсисайдском клубе, однако "ириски" совершенно не хотят затягивать этот процесс.
Как сообщает The Athletic, "Эвертон" надеется обзавестись новым главным тренером к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы". Пока же управление первой командой на себя временно принял Данкан Фергюсон.
18.01.2022 18:00
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третий клуб Ливерпуля будет тренировать))
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закончит хуже шевы
ну хоть не как шрек, утилизировав клуб
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