Рангник помирился с Мартиалем

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о своем примирении с нападающим Антони Мартиалем.

После ничьей 2:2 с "Астон Виллой" в минувшую субботу Рангник сообщил, то Мартиаль сам не захотел участвовать в этом матче. Антони отреагировал на это в инстаграме, заявив, что никогда не откажется играть за "Юнайтед".



Возникший конфуз заставил Рангника в очередной раз побеседовать с подопечным, который ранее выразил желание покинуть клуб в январе. Теперь конфликт исчерпан, и 26-летний француз готовится к субботнему матчу против "Вест Хэма".



"Я лично поговорил с ним в воскресенье о случившемся, и я думаю, что теперь вся эта ситуация улажена".



"Он не тренировался вчера и за день до этого, но, наверное, проведет тренировку сегодня, а затем мы решим, попадет он в заявку или нет", — цитирует Рангника Sky Sports.