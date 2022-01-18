Рангник помирился с Мартиалем
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о своем примирении с нападающим Антони Мартиалем.
После ничьей 2:2 с "Астон Виллой" в минувшую субботу Рангник сообщил, то Мартиаль сам не захотел участвовать в этом матче. Антони отреагировал на это в инстаграме, заявив, что никогда не откажется играть за "Юнайтед".
Возникший конфуз заставил Рангника в очередной раз побеседовать с подопечным, который ранее выразил желание покинуть клуб в январе. Теперь конфликт исчерпан, и 26-летний француз готовится к субботнему матчу против "Вест Хэма".
"Я лично поговорил с ним в воскресенье о случившемся, и я думаю, что теперь вся эта ситуация улажена".
"Он не тренировался вчера и за день до этого, но, наверное, проведет тренировку сегодня, а затем мы решим, попадет он в заявку или нет", — цитирует Рангника Sky Sports.
18.01.2022 17:00
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У Марса такие запросы космос, кому он нужен такой кроме МЮ?
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какой смысл, с таким же успехом, он может помириться с михайлом, оба не играют за Юнайтед
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