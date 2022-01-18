"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Лидс" хотят Джеда Спенса

"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Лидс" находятся среди клубов, заинтересованных в приобретении правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

По информации Sky Sports, Спенс находится на радаре у "Тоттенхэма" несколько лет, и сейчас "шпоры" созрели, чтобы сделать свое предложение о покупке.



Однако в борьбе за Джеда "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией — 21-летний англичанин вызывает большой интерес у клубов не только Англии, но и из-за ее пределов.



В данный момент Спенс находится в аренде в "Ноттингем Форест", уже сыграв за два клуба в этом сезоне, поэтому в случае своего трансфера Джед будет вынужден остаться в Чемпионшипе до конца кампании.



В "Тоттенхэме" считают, что Спенс способен раскрыться в качестве вингбека у Антонио Конте, тогда как "Арсенал" рассматривает Джеда в качестве конкурента для Такехиро Томиясу — Седрик Соареш и Калум Чемберс таковыми стать не смогли и, как ожидается, покинут клуб.