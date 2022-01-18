"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Лидс" хотят Джеда Спенса

Джед Спенс "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Лидс" находятся среди клубов, заинтересованных в приобретении правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

По информации Sky Sports, Спенс находится на радаре у "Тоттенхэма" несколько лет, и сейчас "шпоры" созрели, чтобы сделать свое предложение о покупке.

Однако в борьбе за Джеда "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией — 21-летний англичанин вызывает большой интерес у клубов не только Англии, но и из-за ее пределов.

В данный момент Спенс находится в аренде в "Ноттингем Форест", уже сыграв за два клуба в этом сезоне, поэтому в случае своего трансфера Джед будет вынужден остаться в Чемпионшипе до конца кампании.

В "Тоттенхэме" считают, что Спенс способен раскрыться в качестве вингбека у Антонио Конте, тогда как "Арсенал" рассматривает Джеда в качестве конкурента для Такехиро Томиясу — Седрик Соареш и Калум Чемберс таковыми стать не смогли и, как ожидается, покинут клуб.


Метки Арсенал, Лидс, Мидлсбро, Спенс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 16:00

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  1. takernotagiver 18.01.2022 16:23 # takernotagiver
    Ну всё, понабежали. Как Артета заинтересовался им, сразу петухи нарисовались и Лидс вдобавок))))

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