"Челси" опасается, что не сможет взять невакцинированных звезд во Францию

Томас Тухель "Челси" опасается, что не сможет взять своих невакцинированных звезд на выездной матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля".

"Челси" предстоит отправиться во Францию 16 марта, чтобы сыграть ответный матч с "Лиллем", но некоторые игроки команды Томаса Тухеля до сих пор не получили две дозы вакцины от COVID-19.

В данный момент коронавирусные правила во Франции запрещают въезд из-за границы людям, которые не прошли полную вакцинацию, и для спортсменов нет никаких ограничений.

Как сообщает Daily Mail, с аналогичной проблемой рискует столкнуться "Лилль", когда соберется в Англию. УЕФА будет обсуждать этот вопрос на следующей неделе, и нельзя исключать, что обе встречи будут перенесены на нейтральное поле.


Метки Лига Чемпионов, Лилль, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 18.01.2022 15:10 # tursa
    Две команды дибилов, в топовых командах все игроки давно вакцину получили

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  2. emil7 18.01.2022 15:06 # emil7
    Идите в очко со своей жижей. От неё толку как от козла молока

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