"Челси" опасается, что не сможет взять невакцинированных звезд во Францию

"Челси" опасается, что не сможет взять своих невакцинированных звезд на выездной матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля".

"Челси" предстоит отправиться во Францию 16 марта, чтобы сыграть ответный матч с "Лиллем", но некоторые игроки команды Томаса Тухеля до сих пор не получили две дозы вакцины от COVID-19.



В данный момент коронавирусные правила во Франции запрещают въезд из-за границы людям, которые не прошли полную вакцинацию, и для спортсменов нет никаких ограничений.



Как сообщает Daily Mail, с аналогичной проблемой рискует столкнуться "Лилль", когда соберется в Англию. УЕФА будет обсуждать этот вопрос на следующей неделе, и нельзя исключать, что обе встречи будут перенесены на нейтральное поле.