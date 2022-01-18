"Челси" опасается, что не сможет взять невакцинированных звезд во Францию
"Челси" опасается, что не сможет взять своих невакцинированных звезд на выездной матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля".
"Челси" предстоит отправиться во Францию 16 марта, чтобы сыграть ответный матч с "Лиллем", но некоторые игроки команды Томаса Тухеля до сих пор не получили две дозы вакцины от COVID-19.
В данный момент коронавирусные правила во Франции запрещают въезд из-за границы людям, которые не прошли полную вакцинацию, и для спортсменов нет никаких ограничений.
Как сообщает Daily Mail, с аналогичной проблемой рискует столкнуться "Лилль", когда соберется в Англию. УЕФА будет обсуждать этот вопрос на следующей неделе, и нельзя исключать, что обе встречи будут перенесены на нейтральное поле.
18.01.2022 15:00
Просмотров: 276
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Две команды дибилов, в топовых командах все игроки давно вакцину получили
(ответить)
Идите в очко со своей жижей. От неё толку как от козла молока
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий