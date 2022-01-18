Центральный защитник "Эвертона" Йерри Мина заинтересовал "Ньюкасл".

"Ньюкасл" надеется пригласить сразу двух новичков в центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна, ранее проявляя интерес к Джеймсу Тарковски из "Бернли" и Свену Ботману из "Лилля".



По информации Daily Mail, "сороки" надеются уже на текущей неделе оформить переход Диего Карлоса из "Севильи" за 30 миллионов фунтов.



Однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что клуб с "Сент-Джеймс Парк" также нацелен на Мину, хотя увольнение Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера "Эвертона" ситуацию усложняет.



Ожидается, что "Ньюкасл" попытается арендовать 27-летнего колумбийца, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился только шестью появлениями в стартовом составе.