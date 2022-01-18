Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за Сергея Милинкович-Савича. "Арсенал" согласовал покупку Душана Влаховича. Жозе Моуриньо может возглавить "Эвертон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий Антони Мартиаль хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", но не хочет уходить в аренду в другой клуб Премьер-Лиги. "Барселона", "Севилья" и "Ювентус" — три доступных варианта для француза. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" опережает "Ювентус" и "Интер" в борьбе за полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, оцениваемого в 67 миллионов фунтов. (Il Messagero)



"Юнайтед" сосредоточился на Амаду Айдара из "РБ Лейпциг" и Денисе Закария из менхенгладбахской "Боруссии" и готов уступить без боя полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, которого хочет "Челси". (Football.London)



ПСЖ предложил "Челси" левого защитника Левена Курзава, но главный тренер "синих" Томас Тухель выступает против. (Goal)



"Арсенал" договорился с "Фиорентиной" о покупке нападающего Душана Влаховича. (Corriere Fiorentino)



Переговоры "Арсенала" об аренде полузащитника Артура Мело приостановлены, потому что "Ювентус" пока не нашел замену бразильцу. (Tuttomercatoweb)



Нападающий Диего Коста, ставший свободным агентом, собирается в "Коринтианс", а не в "Арсенал". (Evening Standard)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте настаивает на приобретении полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Gazzetta dello Sport)



Нападающий Кристиан Бентеке не собирается уходить из "Кристал Пэлас" в январе. (Evening Standard)



Атакующий полузащитник Эден Азар хочет покинуть "Реал", но в "Ньюкасл" не собирается. (El Nacional)



Венгерский защитник "Фенербахче" Аттилла Салаи вызывает интерес у "Вест Хэма" и "Ньюкасла". (Sky Sports)



Другое



"Эвертон" рассматривает кандидатуру главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо. (Daily Star)



"Эвертон" готов назначить своим временным тренером Данкана Фергюсона. (Daily Mail)



Легенда "Эвертона" Тим Кэхилл может вернуться в мерсисайдский клуб на роль директора. (Daily Mail)



Фархад Мошири задумывается о продаже "Эвертона", разочаровавшись в инвестициях в футбол. (The Sun)



"Дерби" может быть ликвидирован через две недели. (Daily Mail)



Голкипер Уго Льорис близок к новому контракту с "Тоттенхэмом". (Football.London)



26 марта сборная Англии проведет товарищеский матч против Швейцарии на "Уэмбли". (BBC)



С экс-наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда сняли обвинения касательно использования мобильного телефона за рулем. (The Guardian)



Во время церемонии вручения наград ФИФА нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду назвал свою подругу Джорджину Родригес "женой". (Daily Star)