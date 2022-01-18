"Барселона" и "Бавария" вступили в борьбу за Кристенсена

Андреас Кристенсен "Барселона" и "Бавария" присоединились к числу претендентов на защитника "Челси" Андреаса Кристенсена.

В данный момент у Кристенсена остается только полгода по контракту с "синими", и Андреас уже волен вести переговоры с зарубежными клубами.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель еще полтора месяца назад призвал Кристенсена снять неопределенность насчет своего будущего и заключить новую сделку, но воз и ныне там.

В предыдущие недели Кристенсена сватали в "Тоттенхэм", "Атлетико" и дортмундскую "Боруссию", а теперь еще два клуба вступили в борьбу за 25-летнего датчанина.

"Барселона" и "Бавария" проявляют большой интерес к нему — источники из клубов это подтверждают. Предложение "Челси" о новом контракте по-прежнему в силе, но договоренности нет. Ничего не изменилось. Окончательное решение вскоре будет принято", — цитирует трансферного гуру Фабрицио Роману talkSPORT.


Метки Бавария, Барселона, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 12:00

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  1. gucman 18.01.2022 12:57 # gucman
    скатертью дорога. тотеншит как раз его уровень

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  2. tursa 18.01.2022 12:22 # tursa
    Когда там и тухель на повышение уйдет из этого трамплина

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  3. ar7em 18.01.2022 12:17 # ar7em
    это ж какой дефицит нормальных ногомячистов, что за это чудо борятся топ клубы мира

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