"Барселона" и "Бавария" вступили в борьбу за Кристенсена

"Барселона" и "Бавария" присоединились к числу претендентов на защитника "Челси" Андреаса Кристенсена.

В данный момент у Кристенсена остается только полгода по контракту с "синими", и Андреас уже волен вести переговоры с зарубежными клубами.



Главный тренер "Челси" Томас Тухель еще полтора месяца назад призвал Кристенсена снять неопределенность насчет своего будущего и заключить новую сделку, но воз и ныне там.



В предыдущие недели Кристенсена сватали в "Тоттенхэм", "Атлетико" и дортмундскую "Боруссию", а теперь еще два клуба вступили в борьбу за 25-летнего датчанина.



"Барселона" и "Бавария" проявляют большой интерес к нему — источники из клубов это подтверждают. Предложение "Челси" о новом контракте по-прежнему в силе, но договоренности нет. Ничего не изменилось. Окончательное решение вскоре будет принято", — цитирует трансферного гуру Фабрицио Роману talkSPORT.