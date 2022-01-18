МЮ может назначить постоянного тренера до окончания сезона

"Манчестер Юнайтед" может назначать постоянного главного тренера еще до окончания этого сезона.

Временный статус Ральфа Рангника не позволяет ему в полной мере установить контроль над командой и рассчитывать на поддержку клуба на трансферном рынке.



На "Олд Траффорд" воцарилась неопределенность насчет того, что будет после окончания этого сезона, и "красные дьяволы" хотят ее поскорее снять.



По информации Manchester Evening News, процесс определения постоянного наставника "Юнайтед" уже идет. Клуб установил в качестве дедлайна 1 июля, когда открывается летнее трансферное окно, но может определиться с выбором раньше — даже если об этом не будет объявлено официально.



В качестве двух наиболее предпочтительных кандидатов "дьяволов" называются Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрик Тен Хаг из "Аякса". Вступая в должность, желание получить свою работу на постоянной основе также выражал Рангник.