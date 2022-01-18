МЮ может назначить постоянного тренера до окончания сезона
"Манчестер Юнайтед" может назначать постоянного главного тренера еще до окончания этого сезона.
Временный статус Ральфа Рангника не позволяет ему в полной мере установить контроль над командой и рассчитывать на поддержку клуба на трансферном рынке.
На "Олд Траффорд" воцарилась неопределенность насчет того, что будет после окончания этого сезона, и "красные дьяволы" хотят ее поскорее снять.
По информации Manchester Evening News, процесс определения постоянного наставника "Юнайтед" уже идет. Клуб установил в качестве дедлайна 1 июля, когда открывается летнее трансферное окно, но может определиться с выбором раньше — даже если об этом не будет объявлено официально.
В качестве двух наиболее предпочтительных кандидатов "дьяволов" называются Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрик Тен Хаг из "Аякса". Вступая в должность, желание получить свою работу на постоянной основе также выражал Рангник.
18.01.2022 11:00
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