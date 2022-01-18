"Юнайтед" обдумывает покупку Макгинна летом

"Манчестер Юнайтед" включил полузащитника "Астон Виллы" Джона Макгинна в список своих потенциальных трансферных целей на грядущее лето.

Укрепление центра поля видится приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее окно, кто бы ни стал постоянным наставником "красных дьяволов".



И в качестве одной из своих целей "Юнайтед" рассматривает 27-летнего Макгинна, который выступает за сборную Шотландии вместе с полузащитником "дьяволов" Скоттом Макгинном.



Кроме того, как утверждает The Telegraph, технический директор "Юнайтед" Даррен Флетчер, тоже шотландец, является большим поклонником таланта Джона.



"Астон Вилла" не хочет терять Макгинна, но будет открыта к предложениям, если не сможет склонить своего ключевого игрока к новому контракту. От действующего соглашения Джона остается два года.



Для приобретения Макгинна потребуется сумма около 40 миллионов фунтов, что значительно дешевле Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" или Деклана Райса из "Вест Хэма", которых тоже сватают в "Юнайтед".