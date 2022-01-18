"Ньюкасл" сделал предложение по Дувану Сапате

"Ньюкасл" предложил 30 миллионов евро (25 млн. фунтов) за нападающего "Аталанты" Дувана Сапату.

Ранее в январе "Ньюкасл" уже укрепил нападение, пригласив Криса Вуда из "Бернли" за 25 млн. фунтов.



Столько же "сороки" готовы выложить за Сапату, который забил 65 голов в 118 матчах Серии А за итальянский клуб.



В "Аталанте" 30-летний колумбиец имеет контракт до 2023 года и, как утверждает Daily Record, открыт к переезду на "Сент-Джеймс Парк".



Однако проблема в том, что "Аталанта" оценивает свою звезду в полтора раза дороже, нежели стартовое предложение "Ньюкасла".



Помимо Сапаты, "Ньюкасл" также интересуется Дарвином Нуньесом из "Бенфики", однако 22-летний уругваец оценивается в 50 млн. фунтов.