"Ньюкасл" сделал предложение по Дувану Сапате

Дуван Сапата "Ньюкасл" предложил 30 миллионов евро (25 млн. фунтов) за нападающего "Аталанты" Дувана Сапату.

Ранее в январе "Ньюкасл" уже укрепил нападение, пригласив Криса Вуда из "Бернли" за 25 млн. фунтов.

Столько же "сороки" готовы выложить за Сапату, который забил 65 голов в 118 матчах Серии А за итальянский клуб.

В "Аталанте" 30-летний колумбиец имеет контракт до 2023 года и, как утверждает Daily Record, открыт к переезду на "Сент-Джеймс Парк".

Однако проблема в том, что "Аталанта" оценивает свою звезду в полтора раза дороже, нежели стартовое предложение "Ньюкасла".

Помимо Сапаты, "Ньюкасл" также интересуется Дарвином Нуньесом из "Бенфики", однако 22-летний уругваец оценивается в 50 млн. фунтов.


Метки Аталанта, Ньюкасл, Сапата

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 09:00

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  1. slash-lfc 18.01.2022 09:37 # slash-lfc
    А вот ето уже збс. На пару лет точно хватит

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  2. m777 18.01.2022 09:36 # m777
    Нужно больше 30 летних нападающих-громил

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