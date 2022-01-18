Матч "Бернли" и Уотфорда" снова отложен

Назначенный на вечер вторника матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Уотфордом" был отложен.

Изначально этот матч должен был состояться еще в декабре, но тогда "Уотфорд" добился его отмены из-за вспышки коронавируса.



На сей раз с просьбой отложить матч обратился "Бернли", чей главный тренер Шон Дайч в понедельник сообщил, что ситуация в стане его команды "чуть хуже", чем перед отложенной игрой против "Лестера" в минувшую субботу.



По словам Дайча, участие в тренировке приняли только 10 игроков, поэтому Премьер-Лига пошла навстречу и согласилась отложить очередной матч.



Добавим, у "Бернли" набирается уже пять отложенных матчей в этом сезоне, включая отмененный из-за снегопада поединок против "Тоттенхэма".