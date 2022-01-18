Матч "Бернли" и Уотфорда" снова отложен

Бернли Назначенный на вечер вторника матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Уотфордом" был отложен.

Изначально этот матч должен был состояться еще в декабре, но тогда "Уотфорд" добился его отмены из-за вспышки коронавируса.

На сей раз с просьбой отложить матч обратился "Бернли", чей главный тренер Шон Дайч в понедельник сообщил, что ситуация в стане его команды "чуть хуже", чем перед отложенной игрой против "Лестера" в минувшую субботу.

По словам Дайча, участие в тренировке приняли только 10 игроков, поэтому Премьер-Лига пошла навстречу и согласилась отложить очередной матч.

Добавим, у "Бернли" набирается уже пять отложенных матчей в этом сезоне, включая отмененный из-за снегопада поединок против "Тоттенхэма".


Метки Бернли, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 08:00

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  1. shakur 18.01.2022 09:02 # shakur
    Они вообще думают об игроках в ФФ!?

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  2. chelsiukpro 18.01.2022 08:33 # chelsiukpro
    Самые стоикие это ИМПЕРАТОРЫ! Не один матч небыл перенесён хотя проблем с травмами и ковидом было не мало! Каждые 3 дня играют парни. ЧЕЛСИ СИЛА и КРАСОТА англиского футбола!

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  3. naby-keita 18.01.2022 08:06 # naby-keita
    Горение членсов через

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