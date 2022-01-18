Матч "Бернли" и Уотфорда" снова отложен
Назначенный на вечер вторника матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Уотфордом" был отложен.
Изначально этот матч должен был состояться еще в декабре, но тогда "Уотфорд" добился его отмены из-за вспышки коронавируса.
На сей раз с просьбой отложить матч обратился "Бернли", чей главный тренер Шон Дайч в понедельник сообщил, что ситуация в стане его команды "чуть хуже", чем перед отложенной игрой против "Лестера" в минувшую субботу.
По словам Дайча, участие в тренировке приняли только 10 игроков, поэтому Премьер-Лига пошла навстречу и согласилась отложить очередной матч.
Добавим, у "Бернли" набирается уже пять отложенных матчей в этом сезоне, включая отмененный из-за снегопада поединок против "Тоттенхэма".
18.01.2022 08:00
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Они вообще думают об игроках в ФФ!?
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Самые стоикие это ИМПЕРАТОРЫ! Не один матч небыл перенесён хотя проблем с травмами и ковидом было не мало! Каждые 3 дня играют парни. ЧЕЛСИ СИЛА и КРАСОТА англиского футбола!
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Горение членсов через
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