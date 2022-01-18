Бельгийцы не разрешили Мартинесу совмещать работу в сборной и "Эвертоне"
Федерация футбола Бельгии исключила возможность совмещения Роберто Мартинесом работы в сборной и "Эвертоне".
Как известно, Мартинес является наиболее предпочтительным кандидатом "Эвертона" на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.
По информации The Guardian, мерсисайдский клуб еще в воскресенье установил контакт с Федерацией футбола Бельгии, спустя считанные часы после увольнения Бенитеса.
Мартинес заинтересован в возвращении на "Гудисон Парк", где он трудился с 2013 по 2016 год, но в то же время хочет поучаствовать с бельгийской сборной на ЧМ-2022 в Катаре.
Роберто надеялся, что ему разрешат совмещать две должности, однако попытка 48-летнего испанца усидеть на двух стульях провалилась — в ходе продолжившихся в понедельник переговоров бельгийская сторона исключила такой вариант.
"Эвертон" еще не отчаялся переманить Мартинеса, но теперь вынужден внимательнее присмотреться к альтернативным кандидатам, среди которых авторитетное издание называет Жозе Моуриньо, Уэйна Руни и Данкана Фергюсона.
18.01.2022 07:00
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однако попытка 48-летнего испанца усидеть на двух стульях
хах, админ рофлит)
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Какой еще Жозе, они там совсем сбрендили?! Хватит уже цепляться за этого сбитого летчика. Дайте лучше дорогу Фергюсону, есть Френки опять же.
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