Бельгийцы не разрешили Мартинесу совмещать работу в сборной и "Эвертоне"

Федерация футбола Бельгии исключила возможность совмещения Роберто Мартинесом работы в сборной и "Эвертоне".

Как известно, Мартинес является наиболее предпочтительным кандидатом "Эвертона" на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.



По информации The Guardian, мерсисайдский клуб еще в воскресенье установил контакт с Федерацией футбола Бельгии, спустя считанные часы после увольнения Бенитеса.



Мартинес заинтересован в возвращении на "Гудисон Парк", где он трудился с 2013 по 2016 год, но в то же время хочет поучаствовать с бельгийской сборной на ЧМ-2022 в Катаре.



Роберто надеялся, что ему разрешат совмещать две должности, однако попытка 48-летнего испанца усидеть на двух стульях провалилась — в ходе продолжившихся в понедельник переговоров бельгийская сторона исключила такой вариант.



"Эвертон" еще не отчаялся переманить Мартинеса, но теперь вынужден внимательнее присмотреться к альтернативным кандидатам, среди которых авторитетное издание называет Жозе Моуриньо, Уэйна Руни и Данкана Фергюсона.