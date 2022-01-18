Бельгийцы не разрешили Мартинесу совмещать работу в сборной и "Эвертоне"

Роберто Мартинес Федерация футбола Бельгии исключила возможность совмещения Роберто Мартинесом работы в сборной и "Эвертоне".

Как известно, Мартинес является наиболее предпочтительным кандидатом "Эвертона" на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.

По информации The Guardian, мерсисайдский клуб еще в воскресенье установил контакт с Федерацией футбола Бельгии, спустя считанные часы после увольнения Бенитеса.

Мартинес заинтересован в возвращении на "Гудисон Парк", где он трудился с 2013 по 2016 год, но в то же время хочет поучаствовать с бельгийской сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

Роберто надеялся, что ему разрешат совмещать две должности, однако попытка 48-летнего испанца усидеть на двух стульях провалилась — в ходе продолжившихся в понедельник переговоров бельгийская сторона исключила такой вариант.

"Эвертон" еще не отчаялся переманить Мартинеса, но теперь вынужден внимательнее присмотреться к альтернативным кандидатам, среди которых авторитетное издание называет Жозе Моуриньо, Уэйна Руни и Данкана Фергюсона.


Метки Мартинес, сборная Бельгии, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 07:00

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  1. naby-keita 18.01.2022 07:14 # naby-keita
    однако попытка 48-летнего испанца усидеть на двух стульях

    хах, админ рофлит)

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  2. arhangel777 18.01.2022 07:12 # arhangel777
    Какой еще Жозе, они там совсем сбрендили?! Хватит уже цепляться за этого сбитого летчика. Дайте лучше дорогу Фергюсону, есть Френки опять же.

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