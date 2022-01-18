Аарон Рамсдейл: от неудачника до вратаря сборной Англии

Когда "Арсенал" покупал Аарона Рамсдейла за внушительные 30 миллионов фунтов у клуба, выбывшего в Чемпионшип, эта сделка вызывала легкое недоумение. Но голкипер, который вылетал из Премьер-Лиги два сезона кряду, стал одним из главных откровений текущей кампании и доказал правоту Микеля Артеты, решившего провести перезагрузку вратарской позиции в команде.

Теперь будущее Рамсдейла кажется безоблачным — он застолбил за собой место в рамке ворот "Арсенала" и конкурирует с Джорданом Пикфордом за роль первого номера сборной Англии. Но еще в мае прошлого года он был голкипером, который вылетал из Премьер-Лиги в двух сезонах кряду — сначала с "Борнмутом", а затем и с "Шеффилд Юнайтед", где Рамсдейлу не удалось достойно заменить Дина Хендерсона. Сейчас 23-летний Аарон — второй по статистике в Премьер-Лиге на своей позиции.



Сегодня Рамсдейл конкурирует в сборной с человеком, которому выдавали перчатки на двух последних крупных турнирах для англичан — Джорданом Пикфордом. Гарет Саутгейт говорит о том, что на вратарской позиции есть конкуренция, хоть Аарон только недавно дебютировал в сборной — в матче против Сан-Марино в ноябре.



Рамсдейл открыто рассуждает о своих надеждах и ожиданиях в отношении сборной Англии, описывает трудности, с которыми столкнулся из-за конкуренции с Пикфордом, рассказывает о переговорах с "Арсеналом"и ключевых изменениях, которые он внес в процесс тренировок. Но сейчас Аарон сосредоточен на хорошей игре за "канониров".



Воскресный полдень и запах ужина разносится по дому родителей девушки Аарона Джорджины в деревне Ивер. "Меня и моего брата Эдди часто ругают", — говорит Аарон, усаживаясь на диван. "Когда мы вместе за столом, это заканчивается тем, что Эдди задыхается от смеха, мама немного навеселе от детского шампанского, папа уносится прочь, а еще один брат Олли недовольно качает головой".



"Наш рождественский ужин в Сток-он-Тренте — это безумие. Мы с Эдди корчим рожицы и ведем себя очень по-детски". Это окно в столовую семейства Рамсдейлов может служить напоминанием о том, каков на самом деле молодой голкипер "Арсенала" и сборной Англии. Но это также дает представление о семье, которая сформировала личность игрока, способного справиться с трудностями и стать первым номером "канониров".



Слухи об интересе со стороны "Арсенала" впервые прозвучали, когда Рамсдейл попал в итоговую заявку сборной Англии на Евро-2020. К тому времени, когда слухи стали реальностью, Аарон был уже готов к звонку Артеты. Букайо Сака, тогда еще партнер Аарона только по сборной, а сейчас еще и по "Арсеналу", дал номер Артеты Рамсдейлу, и тот не удивился, когда Микель набрал его.



"Я смог подготовиться, выпить воды, откашляться", — говорит Аарон. "Он просто хотел убедиться, что я хочу того же, что и он, и суть разговора была такой: "Мы хотим видеть твою улыбку в "Арсенале", я хочу видеть это каждый день. На то, чтобы заиграть, может уйти год или полгода, но не зацикливайся на этом".



И Рамсдейл не стал зацикливаться. В этом сезоне на его лице регулярно можно видеть улыбку после сейвов, которые оценил даже великий Петер Шмейхель, сказавший, что давно не видел такого качества у голкипера Премьер-Лиги. Для многих эта похвала была неожиданной, так как среди конкурентов в статистических подборках вратарей находится сын легендарного датчанина.



Интерес "Арсенала" привел к тому, что болельщики в соцсетях задали Рамсдейлу много вопросов. "Я видел ответную реакцию", — говорит он. "Именно тогда я принял решение отключить комментарии и уведомления для людей, на которых я сам не подписан в инстаграме и твиттере. Люди могут отметить меня, но я этого не увижу, потому что у меня в ленте ничего не появится".



"Когда я начал получать много оскорблений, мне было все равно. Да, я дважды понижался в классе со своими командами, но я смотрел на это совершенно иначе, чем другие — для меня это был два года совершенно другого опыта. Кроме того, на поле не только я, а еще 10 человек".



Никто не может обвинить Рамсдейла в том, что он не выкладывался полностью или был безразличным. В январе 2020 года, во время последнего своего сезона в "Борнмуте", травма задней поверхности бедра не позволила ему сыграть против "Уотфорда". Рамсдейл не только сидел с фанатами на "Виталити Стэдиум", но и громко поддерживал команду. Его родители Ник и Кэролайн были на противоположном секторе — как владельцы абонементов.



Родители Аарона имеют спортивную историю. Они познакомились во время соревнований по легкой атлетике, будучи бегунами на 400 метров. Отец Рамсдейла когда-то представлял Великобританию в этой дисциплине, а мать проходила просмотр в сборной Англии по нетболу. А вообще, Ник по профессии — сантехник, а Кэролайн работала школьным инспектором по поведению.



Почти каждые выходные в детстве Рамсдейлы или отправлялись в поход, или плавали на лодке Ника. Это теплые воспоминания о прошлом, но совсем недавно вся семья оказалась в неожиданной поездке в Сан-Марино.



"Когда звучит национальный гимн, и я поднимаю глаза, видя, что моя девушка плачет, мама и папа плачут, мой брат и агент еле сдерживаются, то это очень эмоционально", говорит Аарон. "Мои родители так многим пожертвовали, чтобы я стал профессиональным футболистом — мама прогуливала работу, а папа отказывался от заказов только потому, чтобы поехать в Борнмут и позаботиться обо мне".



"Мой папа — актер. Иногда это смущает, но мы уже к нему привыкли. У него есть большой выбор головных уборов — фески, цилиндры и старые шапки пилотов. Он помешан на этом и хочет быть душой вечеринки. Я унаследовал это от него, но мы были обычной семьей. Когда мне было пять или шесть лет, и я хотел играть, то мои братья лазили по деревьям, чтобы мне приходилось развлекаться одному. Думаю, это немного объясняет некоторые странности моей личности".



В "Арсенале" Рамсдейл познакомился с Дэвидом Симэном — бывшим голкипером сборной Англии, вернувшимся в клуб, в котором провел свои лучшие годы, чтобы тренировать молодежь. "Он словно один из друзей моего отца", — говорит Рамсдейл. "Мы не слишком много говорим о советах, просто болтаем. Он тоже интересуется рыбалкой, но чаще всего я спрашиваю его, каково было играть с Райти, Виейра и Рэем Парлором. Это больше похоже на время историй".



Рамсдейл надеется, что однажды и ему будет что рассказать. "На тренировочной базе есть отличное место, где изображен Арсен Венгер и трофеи, которые клуб выиграл вместе с ним, а рядом — пустое место. Я на знаю, что это значит, но я смотрю на это так: это наша стена".



Победа над "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона стала ярким событием начала карьеры Рамсдейла в "Арсенале", но выдающимся достижением Аарона стали его отношения с Берндом Лено — голкипером, который был первым номером "канониров" до его прихода и даже на старте этого сезона. "Это может быть тяжело", — говорит он. "Это самая сложная позиция на поле — там всего одно место. На данный момент первый номер — я, но у нас с ним идеальные отношения ежедневно, и мне очень комфортно работать с ним".



Аналогичная ситуация со сборной Англии. Рамсдейл перечисляет сильные качества своих коллег: Джордана Пикфорда, Сэма Джонстона, Ника Поупа и Дина Хендерсона, но сам желает стать первым номером на ЧМ-2022 в Катаре. "У меня есть вера, но вопрос в том, смогу ли я сделать это за оставшееся время. Джордан выступал абсолютно выдающимся образом. Потребуется много времени, чтобы опередить его. Это далеко и все может случиться, а пока мне нужно продолжать играть за "Арсенал", и я надеюсь, что смогу быть на пике формы, когда придет время турнира. И я буду очень рад поехать в Катар, если честно".



Самое главное — несмотря на все трудности в "Борнмуте" и "Шеффилде", через которые пришлось пройти Рамсдейлу, он всегда верил в себя. Также у него нет ограничений в планах на будущее и мечтах — он видит себя первым номером сборной, готов пополнять коллекцию трофеев "Арсенала", тренироваться с улыбкой и играть с вдохновением.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru