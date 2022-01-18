Четверо игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную мира ФИФА

Четверо игроков, выступающих в Премьер-Лиге, были включены в символическую сборную мира ФИФА по итогам 2021 года.

Места в команде World XI удостоились защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, а также полузащитники Жоржиньо с Нголо Канте из "Челси" и Кевин Де Брюйне из "Сити".



В прошлом сезоне Диаш и Де Брюйне выиграли со своим клубом Премьер-Лигу и Кубок Лиги, тогда как Жоржиньо и Канте стали победителями Лиги Чемпионов. Дополнительно Жоржиньо стал триумфатором Евро-2020 в составе сборной Италии.



Примечательно, что места в символической сборной не нашлось для нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который в голосовании на Игрока Года занял третье место, пропустив вперед Лионеля Месси и взявшего приз Роберта Левандовски.



Также за бортом остался признанный лучшим голкипером в мире Эдуар Менди из "Челси".



