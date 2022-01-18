Четверо игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную мира ФИФА

Кевин Де Брюйне и Нголо Канте Четверо игроков, выступающих в Премьер-Лиге, были включены в символическую сборную мира ФИФА по итогам 2021 года.

Места в команде World XI удостоились защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, а также полузащитники Жоржиньо с Нголо Канте из "Челси" и Кевин Де Брюйне из "Сити".

В прошлом сезоне Диаш и Де Брюйне выиграли со своим клубом Премьер-Лигу и Кубок Лиги, тогда как Жоржиньо и Канте стали победителями Лиги Чемпионов. Дополнительно Жоржиньо стал триумфатором Евро-2020 в составе сборной Италии.

Примечательно, что места в символической сборной не нашлось для нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который в голосовании на Игрока Года занял третье место, пропустив вперед Лионеля Месси и взявшего приз Роберта Левандовски.

Также за бортом остался признанный лучшим голкипером в мире Эдуар Менди из "Челси".

Символическая сборная мира в 2021 году по версии ФИФА


Метки Де Брюйне, Диаш, Жоржиньо, Канте, Манчестер Сити, награды, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 18.01.2022 00:34 # liverpo0ol
    Хреново конечно играть на позиции Рона или Месси. Даже если ты выиграешь АПЛ ЛЧ КЧМ и ЧМ, а они 0 трофеев, все равно будешь вне списка.

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  2. suddenly 18.01.2022 00:21 # suddenly
    По сути пять игроков из Премьер-Лиги.

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  3. tursa 18.01.2022 00:21 # tursa
    зато месси и роналду есть

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  4. suddenly 18.01.2022 00:20 # suddenly
    Что так мало нападающих?

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  5. true-manc 18.01.2022 00:13 # true-manc
    > Места в команде World XI удостоились защитник Рубен Диаш и полузащитник Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".

    КОРОЛИ!!!

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  6. jirrort 18.01.2022 00:07 # jirrort
    Наркомания какая-то.

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