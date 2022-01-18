Четверо игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную мира ФИФА
Четверо игроков, выступающих в Премьер-Лиге, были включены в символическую сборную мира ФИФА по итогам 2021 года.
Места в команде World XI удостоились защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, а также полузащитники Жоржиньо с Нголо Канте из "Челси" и Кевин Де Брюйне из "Сити".
В прошлом сезоне Диаш и Де Брюйне выиграли со своим клубом Премьер-Лигу и Кубок Лиги, тогда как Жоржиньо и Канте стали победителями Лиги Чемпионов. Дополнительно Жоржиньо стал триумфатором Евро-2020 в составе сборной Италии.
Примечательно, что места в символической сборной не нашлось для нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который в голосовании на Игрока Года занял третье место, пропустив вперед Лионеля Месси и взявшего приз Роберта Левандовски.
Также за бортом остался признанный лучшим голкипером в мире Эдуар Менди из "Челси".
18.01.2022 00:05
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Последние комментарии:
Хреново конечно играть на позиции Рона или Месси. Даже если ты выиграешь АПЛ ЛЧ КЧМ и ЧМ, а они 0 трофеев, все равно будешь вне списка.
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По сути пять игроков из Премьер-Лиги.
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зато месси и роналду есть
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Что так мало нападающих?
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> Места в команде World XI удостоились защитник Рубен Диаш и полузащитник Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити".
КОРОЛИ!!!
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Наркомания какая-то.
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