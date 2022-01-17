"Вулверхэмптон" приобрел Чикиньо
"Вулверхэмптон" объявил о приобретении вингера "Эшторила" и молодежной сборной Португалии Чикиньо.
21-летний Чикиньо обошелся "Вулверхэмптону" в 3 миллиона фунтов, не считая бонусов, заключив с "волками" контракт до 2026 года.
Чикиньо — продукт знаменитой академии "Спортинга", выходцами откуда также являются выступающие за "Вулверхэмптон" Жоау Моутиньо и Даниэл Поденсе.
Способный сыграть на обоих флангах Чикиньо дебютировал на профессиональном уровне два года назад и был основным игроком "Эшторила" в первой половине этого сезона.
17.01.2022 23:00
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