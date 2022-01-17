ФИФА назвала Менди лучшим голкипером, Тухеля — лучшим тренером

Эдуар Менди и Томас Тухель из "Челси" были названы лучшим голкипером и лучшим тренером, соответственно, на церемонии вручения наград The Best ФИФА по итогам 2021 года.

В прошлом сезоне "Челси" под руководством Тухеля выиграл Лигу Чемпионов, позже добавив к этому Суперкубок Европы.



Ключом "синих" к триумфу в Лиге Чемпионов стал надежный последний рубеж. Заслуги Менди были оценены по достоинству — в борьбе за престижную индивидуальную награду Эдуар опередил Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ и Мануэля Нойера из "Баварии".



Конкурентами Тухеля за звание Тренера Года были Хосеп Гвардиола, выигравший Премьер-Лигу и Кубок Лиги с "Манчестер Сити", и Роберто Манчини, который привел сборную Италии к победе на Евро-2020.



Награду имени Пушкаша как автору лучшего гола получил экс-вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела за свою "рабону" в дерби против "Арсенала".