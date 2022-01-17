Тухель не будет подстраивать свою тактику под Лукаку

Ромелу Лукаку Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не будет подстраивать свою тактику под нападающего Ромелу Лукаку.

После поражения 1:0 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу Тухель просто разнес в щепки игру Лукаку. Многие связали это с обидой Томаса за скандальное интервью Ромелу.

На своей пресс-конференции в понедельник Тухель объяснил, что рассчитывает на Лукаку, однако Ромелу не может надеяться на какое-то привилегированное положение относительно партнеров по команде.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Думаю, это неправильно, когда вы спрашиваете, должен ли я подстраивать свою тактику под него, потому что мы не можем фокусироваться на одном игроке".

"Он наш ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он был ключевым игроком. Но я думаю, что это был бы неправильный подход (подстраивать тактику под Лукаку). Это касается каждого. Футбол — командный вид спорта. Это не так, что 10 игроков должны обслуживать одного. Так не бывает в "Челси" и не бывает в футболе. Каждый игрок служит команде, и это главный принцип, который останется неизменным".

"Если говорить о последнем матче, то мы ожидали сыграть лучше в атаке в целом. Думаю, мы совершили достаточно переходов в атаку, чтобы доставить "Сити" больше проблем".

"Он участвует в наших атакующих действиях, он ключевой игрок, и он всегда будет под давлением. Никто не сможет давить на него сильнее, чем он сам, и нам нужно найти баланс между ожиданиями, давлением и тем, чтобы он оставался достаточно расслабленным для игры в свой лучший футбол".

"Важно не только стараться, напрягаться, требовать от себя. Также важно ощущать себя спокойным и расслабленным на поле. У нас все сложится, если мы продолжим упорно работать", — цитирует Тухеля ESPN.


Метки Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 17.01.2022 22:02 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  2. yaxaaabalya 17.01.2022 21:40 # yaxaaabalya
    извинись перед Черным Лордом!BLM!

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  3. gucman 17.01.2022 21:13 # gucman
    Базару нет, коуч "с яйцами"

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  4. liverpool888 17.01.2022 21:08 # liverpool888
    Из-за такого подхода Челси ничего не выиграет, а Лукаку принёс Интеру долгожданное чемпионства именно из-за правильного отношения к нему.
    Большая ошибка Тухеля.

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