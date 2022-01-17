Тухель не будет подстраивать свою тактику под Лукаку

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не будет подстраивать свою тактику под нападающего Ромелу Лукаку.

После поражения 1:0 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу Тухель просто разнес в щепки игру Лукаку. Многие связали это с обидой Томаса за скандальное интервью Ромелу.



На своей пресс-конференции в понедельник Тухель объяснил, что рассчитывает на Лукаку, однако Ромелу не может надеяться на какое-то привилегированное положение относительно партнеров по команде.



"Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Думаю, это неправильно, когда вы спрашиваете, должен ли я подстраивать свою тактику под него, потому что мы не можем фокусироваться на одном игроке".



"Он наш ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он был ключевым игроком. Но я думаю, что это был бы неправильный подход (подстраивать тактику под Лукаку). Это касается каждого. Футбол — командный вид спорта. Это не так, что 10 игроков должны обслуживать одного. Так не бывает в "Челси" и не бывает в футболе. Каждый игрок служит команде, и это главный принцип, который останется неизменным".



"Если говорить о последнем матче, то мы ожидали сыграть лучше в атаке в целом. Думаю, мы совершили достаточно переходов в атаку, чтобы доставить "Сити" больше проблем".



"Он участвует в наших атакующих действиях, он ключевой игрок, и он всегда будет под давлением. Никто не сможет давить на него сильнее, чем он сам, и нам нужно найти баланс между ожиданиями, давлением и тем, чтобы он оставался достаточно расслабленным для игры в свой лучший футбол".



"Важно не только стараться, напрягаться, требовать от себя. Также важно ощущать себя спокойным и расслабленным на поле. У нас все сложится, если мы продолжим упорно работать", — цитирует Тухеля ESPN.