Тухель хочет остаться в "Челси" до конца своего контракта

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет полностью отработать свой контракт с лондонским клубом.

Выиграв Лигу Чемпионов с "синими" в прошлом сезоне, Тухель заслужил новый контракт, рассчитанный до июня 2024.



Если Томас избежит увольнения в этот период, то проведет на "Стэмфорд Бридж" три с половиной сезона. Прежде никому из тренеров не удавалось подобное в эпоху Романа Абрамовича, однако немец верит в себя.



"У меня есть контракт до 2024 года. Давайте постараемся остаться вместе, пока действует контракт".



"История говорит нам, что это непросто, но сегодня я очень уверен, что смогу. Я не хочу быть где-либо еще, и это абсолютно точно".



"Я чувствую себя очень счастливым. Давайте посмотрим, что произойдет, но каждый знает, что ты должен давать результат. Я ответственен за создание условий, которые позволят нам добиваться результатов", — цитирует Тухеля Sky Sports.