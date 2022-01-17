Тухель хочет остаться в "Челси" до конца своего контракта
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет полностью отработать свой контракт с лондонским клубом.
Выиграв Лигу Чемпионов с "синими" в прошлом сезоне, Тухель заслужил новый контракт, рассчитанный до июня 2024.
Если Томас избежит увольнения в этот период, то проведет на "Стэмфорд Бридж" три с половиной сезона. Прежде никому из тренеров не удавалось подобное в эпоху Романа Абрамовича, однако немец верит в себя.
"У меня есть контракт до 2024 года. Давайте постараемся остаться вместе, пока действует контракт".
"История говорит нам, что это непросто, но сегодня я очень уверен, что смогу. Я не хочу быть где-либо еще, и это абсолютно точно".
"Я чувствую себя очень счастливым. Давайте посмотрим, что произойдет, но каждый знает, что ты должен давать результат. Я ответственен за создание условий, которые позволят нам добиваться результатов", — цитирует Тухеля Sky Sports.
17.01.2022 20:00
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Последние комментарии:
Летом усилиться и в атаку.
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Думаю всем понятно, что этот парень крут. Пожалуй, лучший коуч для Челси.
От этого только Хейтеры не в восторге, потому что Тухелян регулярно ебет их любимые клубишки, выигрывая трофеи))
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Самый топовый коуч в мире на данный момент. Если бы не травмы - взяли бы АПЛ, к бабке не ходи. Очкастая "вечно (вторая) ноющая" зaлyпa из лyзepxyя даже рядом не шарое6ится
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Надеюсь он наведет порядок. Лучшего тренера нет на рынке
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