Тухель хочет остаться в "Челси" до конца своего контракта

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что хочет полностью отработать свой контракт с лондонским клубом.

Выиграв Лигу Чемпионов с "синими" в прошлом сезоне, Тухель заслужил новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

Если Томас избежит увольнения в этот период, то проведет на "Стэмфорд Бридж" три с половиной сезона. Прежде никому из тренеров не удавалось подобное в эпоху Романа Абрамовича, однако немец верит в себя.

"У меня есть контракт до 2024 года. Давайте постараемся остаться вместе, пока действует контракт".

"История говорит нам, что это непросто, но сегодня я очень уверен, что смогу. Я не хочу быть где-либо еще, и это абсолютно точно".

"Я чувствую себя очень счастливым. Давайте посмотрим, что произойдет, но каждый знает, что ты должен давать результат. Я ответственен за создание условий, которые позволят нам добиваться результатов", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 17.01.2022 20:40 # chebrec
    Летом усилиться и в атаку.

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  2. yela 17.01.2022 20:39 # yela
    Думаю всем понятно, что этот парень крут. Пожалуй, лучший коуч для Челси.
    От этого только Хейтеры не в восторге, потому что Тухелян регулярно ебет их любимые клубишки, выигрывая трофеи))

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  3. gucman 17.01.2022 20:28 # gucman
    Самый топовый коуч в мире на данный момент. Если бы не травмы - взяли бы АПЛ, к бабке не ходи. Очкастая "вечно (вторая) ноющая" зaлyпa из лyзepxyя даже рядом не шарое6ится

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  4. grom-hay988 17.01.2022 20:05 # grom-hay988
    Надеюсь он наведет порядок. Лучшего тренера нет на рынке

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