Бенитес не дал "Эвертону" подписать Коутиньо

Филиппе Коутиньо Незадолго до своего увольнения с поста главного тренера "Эвертона" Рафаэль Бенитес заблокировал переход в мерсисайдский клуб полузащитника Филиппе Коутиньо.

Накануне Бенитес официально оставил свой пост в "Эвертоне", отработав только полгода по своему трехлетнему контракту.

Когда Рафаэль брался за работу на "Гудисон Парк", то выторговал себе последнее слово в трансферных вопросах.

Как раз из-за позиции Бенитеса "ириски" были вынуждены продать крайнего защитника Люку Диня, одного из своих лучших игроков.

Также Рафаэль стал причиной, по которой "Эвертон" в последний момент отказался от приглашения Коутиньо, хотя мерсисайдский клуб уже согласовал переход Филиппе из "Барселоны", утверждает Daily Mirror.

В итоге Коутиньо все-таки покинул "Барселону", присоединившись к "Астон Вилле" на правах аренды. Туда же, к слову, отправился и Динь. При помощи двух своих новичков бирмингемская команда устроила камбэк против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд (2:2).


Метки Астон Вилла, Барселона, Бенитес, Коутиньо, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1352

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  1. kos9k 17.01.2022 20:32 # kos9k
    Красава)

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  2. gunnerlove 17.01.2022 20:06 # gunnerlove
    что то мало верится в это.

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  3. tursa 17.01.2022 19:31 # tursa
    красный гамбит

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  4. alexomck 17.01.2022 19:19 # alexomck
    потопил Эве и подгадил МЮ - кумир Копа:)

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  5. true-manc 17.01.2022 19:05 # true-manc
    колбасная мразь...

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  6. liverpool888 17.01.2022 19:03 # liverpool888
    Всё для Стиви &#128514;

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