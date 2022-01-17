Бенитес не дал "Эвертону" подписать Коутиньо

Незадолго до своего увольнения с поста главного тренера "Эвертона" Рафаэль Бенитес заблокировал переход в мерсисайдский клуб полузащитника Филиппе Коутиньо.

Накануне Бенитес официально оставил свой пост в "Эвертоне", отработав только полгода по своему трехлетнему контракту.



Когда Рафаэль брался за работу на "Гудисон Парк", то выторговал себе последнее слово в трансферных вопросах.



Как раз из-за позиции Бенитеса "ириски" были вынуждены продать крайнего защитника Люку Диня, одного из своих лучших игроков.



Также Рафаэль стал причиной, по которой "Эвертон" в последний момент отказался от приглашения Коутиньо, хотя мерсисайдский клуб уже согласовал переход Филиппе из "Барселоны", утверждает Daily Mirror.



В итоге Коутиньо все-таки покинул "Барселону", присоединившись к "Астон Вилле" на правах аренды. Туда же, к слову, отправился и Динь. При помощи двух своих новичков бирмингемская команда устроила камбэк против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд (2:2).