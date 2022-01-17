"Эвертон" вступил в переговоры с бельгийцами насчет Мартинеса

"Эвертон" вступил в переговоры с Федерацией футбола Бельгии насчет тренера Роберто Мартинеса.

Мартинес был определен руководством "Эвертона" в качестве приоритетного кандидата на замену Рафаэлю Бенитесу, который накануне освободил тренерский мостик "ирисок".



Согласно слухам, Роберто заинтересован в возвращении на "Гудисон Парк", где он трудился с 2013 по 2016 год. 48-летний испанец до сих пор находится в хороших отношениях с боссами мерсисайдского клуба.



По информации talkSPORT, теперь "Эвертон" пытается договориться с работодателем Мартинеса, однако бельгийцы хотят сохранить Роберто до ЧМ-2022 в Катаре, как минимум.



В то ж время "ириски" прорабатывают несколько запасных вариантов на случай, его Мартинеса переманить не удастся.