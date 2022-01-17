"Эвертон" вступил в переговоры с бельгийцами насчет Мартинеса

Роберто Мартинес "Эвертон" вступил в переговоры с Федерацией футбола Бельгии насчет тренера Роберто Мартинеса.

Мартинес был определен руководством "Эвертона" в качестве приоритетного кандидата на замену Рафаэлю Бенитесу, который накануне освободил тренерский мостик "ирисок".

Согласно слухам, Роберто заинтересован в возвращении на "Гудисон Парк", где он трудился с 2013 по 2016 год. 48-летний испанец до сих пор находится в хороших отношениях с боссами мерсисайдского клуба.

По информации talkSPORT, теперь "Эвертон" пытается договориться с работодателем Мартинеса, однако бельгийцы хотят сохранить Роберто до ЧМ-2022 в Катаре, как минимум.

В то ж время "ириски" прорабатывают несколько запасных вариантов на случай, его Мартинеса переманить не удастся.


Метки Мартинес, сборная Бельгии, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 18:00

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