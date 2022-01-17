Обамеянг досрочно возвращается в "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно возвращается в расположение своего клуба с Кубка Африки из-за проблем с сердцем.

Напомним, первый матч сборной Габона на Кубке Африки Обамеянг пропустил из-за COVID-19, а в преддверии второго у него были обнаружены проблемы с сердцем, которые связывают с перенесенной коронавирусной болезнью.



Пьер-Эмерик был отправлен на дополнительное медицинское обследование, по результата которого было решено не рисковать здоровьем 32-летнего нападающего.



Таким образом, ни сыграв ни минуты на Кубке Африки, Обамеянг возвращается в Лондон. Дальше уже доктора "Арсенала" должны оценить состояние Пьер-Эмерика, однако Evening Standard утверждает, что игрок чувствует себя хорошо.