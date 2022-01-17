Обамеянг досрочно возвращается в "Арсенал"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно возвращается в расположение своего клуба с Кубка Африки из-за проблем с сердцем.

Напомним, первый матч сборной Габона на Кубке Африки Обамеянг пропустил из-за COVID-19, а в преддверии второго у него были обнаружены проблемы с сердцем, которые связывают с перенесенной коронавирусной болезнью.

Пьер-Эмерик был отправлен на дополнительное медицинское обследование, по результата которого было решено не рисковать здоровьем 32-летнего нападающего.

Таким образом, ни сыграв ни минуты на Кубке Африки, Обамеянг возвращается в Лондон. Дальше уже доктора "Арсенала" должны оценить состояние Пьер-Эмерика, однако Evening Standard утверждает, что игрок чувствует себя хорошо.


Метки Арсенал, Кубок Африки, Обамеянг, сборная Габона

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. bergkamp-1886 17.01.2022 17:20 # bergkamp-1886
    скорее это помилование

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  2. ivan-tns 17.01.2022 17:10 # ivan-tns
    Вот и расторгнем с ним контракт по состоянию здоровья! Джек пот!

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