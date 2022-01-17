Фернандеша приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

Бруну Фернандеш Полузащитник Бруну Фернандеш свернул переговоры с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте.

На следующей неделе Фернандеш отмечает два года с момента, как он перешел в "Юнайтед" из "Спортинга". За это время Бруну сделал достаточно, чтобы заслужить прибавку к своей текущей зарплате в 100 тысяч фунтов в неделю.

Ожидалось, что новый контракт сделает Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд", и некоторое время назад стороны начали процесс переговоров.
Однако поздней осенью представители Фернандеша отклонили предложение "Юнайтед", а затем и вовсе сообщили "красным дьяволам", что не возобновят переговоры до мая.

Решение Фернандеша поставить переговоры на паузу связано с неопределенностью, которая нависла над клубом. 27-летний португалец хочет знать, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и кто станет следующим главным тренером.

Добавим, с момента своего перехода в "Юнайтед" Фернандеш забил 33 гола в Премьер-Лиге — только у Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" (45) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (34) за этот период больше. Также Бруну отдал 22 результативные передачи.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. soulfrommaind 17.01.2022 15:31 # soulfrommaind
    Прощай)) в реал, псж, мс там дадут

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  2. largo-winch 17.01.2022 15:30 # largo-winch
    Сейчас Фернандеш зарабывает около 100 тысяч фунтов в неделю. В «Спортинге» он получал 50 тысяч фунтов в неделю.

    Зарплата Криштиану Роналду – более 400 тысяч фунтов в неделю, Давида Де Хеа – 375 тысяч фунтов в неделю. Поль Погба, Рафаэль Варан, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо, Эдинсон Кавани и Маркус Рэшфорд получают 200 тысяч фунтов в неделю или больше. Зарплаты Харри Магуайра и Люка Шоу близки к этой отметке.

    Бруну хочет, чтобы его зарплата была на одном уровне с наиболее высокооплачиваемыми игроками команды, учитывая то, какое влияние на игру «Юнайтед» он оказывает.


    Ебать копать какие зарплаты у днарей

    Санчо 220к - 17 матчей 1+1
    Коутиньо 125к - 1 матич 1+1

    Ахаха

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  3. insomniac 17.01.2022 15:20 # insomniac
    если Бруну уйдет то это полный пэ

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  4. mancunia-planet 17.01.2022 15:11 # mancunia-planet
    Бред, с Бруну проблем нп может быть.

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  5. chop 17.01.2022 15:11 # chop
    Чёт дешевка какая-то этот Бруну, а пашет за весь скум. Вывод - терпила и лошок.

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  6. alexomck 17.01.2022 15:04 # alexomck
    Получает 100к и ещё не доволен, гнать эту жадину и Погбе его соткой до 600 докинуть

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