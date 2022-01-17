Фернандеша приостановил переговоры с МЮ о новом контракте
Полузащитник Бруну Фернандеш свернул переговоры с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте.
На следующей неделе Фернандеш отмечает два года с момента, как он перешел в "Юнайтед" из "Спортинга". За это время Бруну сделал достаточно, чтобы заслужить прибавку к своей текущей зарплате в 100 тысяч фунтов в неделю.
Ожидалось, что новый контракт сделает Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд", и некоторое время назад стороны начали процесс переговоров.
Однако поздней осенью представители Фернандеша отклонили предложение "Юнайтед", а затем и вовсе сообщили "красным дьяволам", что не возобновят переговоры до мая.
Решение Фернандеша поставить переговоры на паузу связано с неопределенностью, которая нависла над клубом. 27-летний португалец хочет знать, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и кто станет следующим главным тренером.
Добавим, с момента своего перехода в "Юнайтед" Фернандеш забил 33 гола в Премьер-Лиге — только у Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" (45) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (34) за этот период больше. Также Бруну отдал 22 результативные передачи.
17.01.2022 15:00
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Последние комментарии:
Прощай)) в реал, псж, мс там дадут
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Сейчас Фернандеш зарабывает около 100 тысяч фунтов в неделю. В «Спортинге» он получал 50 тысяч фунтов в неделю.
Зарплата Криштиану Роналду – более 400 тысяч фунтов в неделю, Давида Де Хеа – 375 тысяч фунтов в неделю. Поль Погба, Рафаэль Варан, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо, Эдинсон Кавани и Маркус Рэшфорд получают 200 тысяч фунтов в неделю или больше. Зарплаты Харри Магуайра и Люка Шоу близки к этой отметке.
Бруну хочет, чтобы его зарплата была на одном уровне с наиболее высокооплачиваемыми игроками команды, учитывая то, какое влияние на игру «Юнайтед» он оказывает.
Ебать копать какие зарплаты у днарей
Санчо 220к - 17 матчей 1+1
Коутиньо 125к - 1 матич 1+1
Ахаха
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если Бруну уйдет то это полный пэ
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Бред, с Бруну проблем нп может быть.
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Чёт дешевка какая-то этот Бруну, а пашет за весь скум. Вывод - терпила и лошок.
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Получает 100к и ещё не доволен, гнать эту жадину и Погбе его соткой до 600 докинуть
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