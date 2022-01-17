Фернандеша приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

Полузащитник Бруну Фернандеш свернул переговоры с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте.

На следующей неделе Фернандеш отмечает два года с момента, как он перешел в "Юнайтед" из "Спортинга". За это время Бруну сделал достаточно, чтобы заслужить прибавку к своей текущей зарплате в 100 тысяч фунтов в неделю.



Ожидалось, что новый контракт сделает Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд", и некоторое время назад стороны начали процесс переговоров.

Однако поздней осенью представители Фернандеша отклонили предложение "Юнайтед", а затем и вовсе сообщили "красным дьяволам", что не возобновят переговоры до мая.



Решение Фернандеша поставить переговоры на паузу связано с неопределенностью, которая нависла над клубом. 27-летний португалец хочет знать, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и кто станет следующим главным тренером.



Добавим, с момента своего перехода в "Юнайтед" Фернандеш забил 33 гола в Премьер-Лиге — только у Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" (45) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (34) за этот период больше. Также Бруну отдал 22 результативные передачи.