Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес открыт к возвращению в "Эвертон".

Мартинес считается фаворитом на вакантную позицию рулевого "Эвертона" после того, как накануне мерсисайдский клуб уволил Рафаэля Бенитеса.



Ранее в свой карьере Роберто уже тренировал "Эвертон". 48-летний испанец до сих пор испытывает теплые чувства к "ирискам" и был бы рад вернуться, если его позовут обратно.



Однако Sky Sports считает назначение Мартинеса этой зимой маловероятным. Дело в том, что у Роберто есть контракт, и Федерация сборной Бельгии решительно настроена сохранить испанца до ЧМ-2022.



В качестве прочих кандидатов, рассматриваемых "Эвертоном", называются Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард, Данкан Фергюсон, Грэм Поттер и Руди Гарсия.