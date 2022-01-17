Мартинес открыт к возвращению в "Эвертон"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес открыт к возвращению в "Эвертон".
Мартинес считается фаворитом на вакантную позицию рулевого "Эвертона" после того, как накануне мерсисайдский клуб уволил Рафаэля Бенитеса.
Ранее в свой карьере Роберто уже тренировал "Эвертон". 48-летний испанец до сих пор испытывает теплые чувства к "ирискам" и был бы рад вернуться, если его позовут обратно.
Однако Sky Sports считает назначение Мартинеса этой зимой маловероятным. Дело в том, что у Роберто есть контракт, и Федерация сборной Бельгии решительно настроена сохранить испанца до ЧМ-2022.
В качестве прочих кандидатов, рассматриваемых "Эвертоном", называются Уэйн Руни, Фрэнк Лэмпард, Данкан Фергюсон, Грэм Поттер и Руди Гарсия.
17.01.2022 14:00
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Хмммм, а Руди Гарсия в своё время тоже считался талантливым тренером.
думаю, ему стоит податься в АПЛ. он явно не кот в мешке.
а так очевидно, что лучшим кандидатом будет Лэмпс. в его раннем Челси команда играла не за счёт больших вливаний, а за счёт прогресса имеющихся игроков.
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Лооол...Тонкий официант на замену толстому
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