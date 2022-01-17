Гвардиола назвал свой лучший трофей в карьере

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал титул Премьер-Лиги своим лучшим трофеем в карьере.

В минувший уикенд победой 1:0 над "Челси" подопечные Гвардиолы укрепили свое лидерство в Премьер-Лиге и сделали очередной шаг к титулу, который им не надоедает выигрывать.

Гвардиола восхищается неослабевающим желанием своей команды побеждать и уверяет, что даже столь желанный фанатами успех в Лиге Чемпионов не затмит его достижения в Премьер-Лиге.

"Для меня важно, что после всех наших побед в течение этих шести лет парни по-прежнему выкладываются без остатка ради этого клуба".

"Это сложно отыскать. В каждом матче мы остаемся скромными и носимся по полю, когда не владеем мячом".

"Это наше главное достижение — побеждать снова и снова в этой лиге. Этот титул — мой лучший трофей, и он останется моим лучшим трофеем, когда я уйду", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 17.01.2022 13:30 # felix-the-cat
    Нольсиси

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  2. true-manc 17.01.2022 13:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Пеп, я тебя люблю!

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  3. jirrort 17.01.2022 13:07 # jirrort
    !!!ЬЛОРОК

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  4. largo-winch 17.01.2022 13:05 # largo-winch
    Гвардиола недвусмысленно обозначил свои намерения. Как были НОЛЬСИТИ, так и останутся НОЛЬСИТИ

    НОЛЬСИТИ ПОЗОР АНГЛИЙСКОГО ФУТБОЛА!

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