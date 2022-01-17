Гвардиола назвал свой лучший трофей в карьере
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал титул Премьер-Лиги своим лучшим трофеем в карьере.
В минувший уикенд победой 1:0 над "Челси" подопечные Гвардиолы укрепили свое лидерство в Премьер-Лиге и сделали очередной шаг к титулу, который им не надоедает выигрывать.
Гвардиола восхищается неослабевающим желанием своей команды побеждать и уверяет, что даже столь желанный фанатами успех в Лиге Чемпионов не затмит его достижения в Премьер-Лиге.
"Для меня важно, что после всех наших побед в течение этих шести лет парни по-прежнему выкладываются без остатка ради этого клуба".
"Это сложно отыскать. В каждом матче мы остаемся скромными и носимся по полю, когда не владеем мячом".
"Это наше главное достижение — побеждать снова и снова в этой лиге. Этот титул — мой лучший трофей, и он останется моим лучшим трофеем, когда я уйду", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
17.01.2022 13:00
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Нольсиси
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КОРОЛЬ!!!
Пеп, я тебя люблю!
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!!!ЬЛОРОК
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Гвардиола недвусмысленно обозначил свои намерения. Как были НОЛЬСИТИ, так и останутся НОЛЬСИТИ
НОЛЬСИТИ ПОЗОР АНГЛИЙСКОГО ФУТБОЛА!
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