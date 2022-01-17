Премьер-Лига не будет менять политику насчет переноса матчей

Премьер-Лига не собирается менять свою политику касательно переноса матчей в этом сезоне из-за коронавируса.

В декабре, когда штамм "омикрон" начал стремительное наступление на Британию, Премьер-Лига установила четкое правило касательно переноса матчей.



Клубам было сказано, что их матч может быть отложен, только если им не удается набрать 13 полевых полевых игроков и одного голкипера. В итоге Премьер-Лиге пришлось отменить уже 21 поединок.



На прошлой неделе случился просто вопиющий случай — возможностью отложить дерби с "Тоттенхэмом" воспользовался "Арсенал", хотя у "канониров" был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом среди игроков. Остальные потери связаны с травмами, трансферами, Кубком Африки и дисквалификацией, что прежде не было достаточно уважительной причиной для переноса матчей.



Тем не менее, Премьер-Лига не готова перекраивать установленные порядки на полпути. Как сообщает The Telegraph, для сохранения целостности соревновательного процесса руководство лиги решило оставить в силе пресловутое правило.