Премьер-Лига не будет менять политику насчет переноса матчей

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига не собирается менять свою политику касательно переноса матчей в этом сезоне из-за коронавируса.

В декабре, когда штамм "омикрон" начал стремительное наступление на Британию, Премьер-Лига установила четкое правило касательно переноса матчей.

Клубам было сказано, что их матч может быть отложен, только если им не удается набрать 13 полевых полевых игроков и одного голкипера. В итоге Премьер-Лиге пришлось отменить уже 21 поединок.

На прошлой неделе случился просто вопиющий случай — возможностью отложить дерби с "Тоттенхэмом" воспользовался "Арсенал", хотя у "канониров" был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом среди игроков. Остальные потери связаны с травмами, трансферами, Кубком Африки и дисквалификацией, что прежде не было достаточно уважительной причиной для переноса матчей.

Тем не менее, Премьер-Лига не готова перекраивать установленные порядки на полпути. Как сообщает The Telegraph, для сохранения целостности соревновательного процесса руководство лиги решило оставить в силе пресловутое правило.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 12:00

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  1. largo-winch 17.01.2022 12:38 # largo-winch
    руководство лиги решило оставить в силе пресловутое правило

    Найс пердаки пенсов возгорятся. Опять!

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  2. tursa 17.01.2022 12:03 # tursa
    Гениально, отложили один матч по тупости, теперь всем будем откладывать

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