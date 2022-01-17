Премьер-Лига не будет менять политику насчет переноса матчей
Премьер-Лига не собирается менять свою политику касательно переноса матчей в этом сезоне из-за коронавируса.
В декабре, когда штамм "омикрон" начал стремительное наступление на Британию, Премьер-Лига установила четкое правило касательно переноса матчей.
Клубам было сказано, что их матч может быть отложен, только если им не удается набрать 13 полевых полевых игроков и одного голкипера. В итоге Премьер-Лиге пришлось отменить уже 21 поединок.
На прошлой неделе случился просто вопиющий случай — возможностью отложить дерби с "Тоттенхэмом" воспользовался "Арсенал", хотя у "канониров" был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом среди игроков. Остальные потери связаны с травмами, трансферами, Кубком Африки и дисквалификацией, что прежде не было достаточно уважительной причиной для переноса матчей.
Тем не менее, Премьер-Лига не готова перекраивать установленные порядки на полпути. Как сообщает The Telegraph, для сохранения целостности соревновательного процесса руководство лиги решило оставить в силе пресловутое правило.
17.01.2022 12:00
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руководство лиги решило оставить в силе пресловутое правило
Найс пердаки пенсов возгорятся. Опять!
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Гениально, отложили один матч по тупости, теперь всем будем откладывать
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