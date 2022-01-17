Семь вещей, что мы узнали в 21-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 21-го тура Премьер-Лиги.





У "Брайтона" с "Пэлас" снова ничья



Матчи двух принципиальных соперников всегда идут на три результата и чаще всего заканчиваются ничьей. В последний раз в противостоянии "Кристал Пэлас" и "Брайтона" одна из команд побеждала с разницей больше одного мяча еще в 2018. Четыре из шести последних встреч завершились со счетом 1:1.



Содержание их тоже принципиально не меняется. Исключением была игра первого круга, когда инициативой владели футболисты "Пэлас". Но в эту пятницу "Брайтон" вернул себе право вести игру и не реализовывать моменты, включая незабитый пенальти. Джек Батленд напомнил о себе после нескольких лет отсутствия в Премьер-Лиге, а Конор Галлахер приблизил лондонцев к победе очередным голом. "Брайтон" традиционно отыгрался в концовке — и снова при участии Нила Мопе.



Матчи этих двух команд стали самыми прогнозируемыми в Премьер-Лиге.



"Челси" не смог остановить "Сити"



Возможность вернуть интригу в борьбу за титул в субботу была у "Челси". Задачу победить на "Этихад" простой не назвать, но надежда была. Команда Томаса Тухеля выиграла три встречи с "Сити" в прошлом году, а в последние недели стала возвращаться к своей лучшей форме. "Манчестер Сити" подошел к матчу с серией в 11 побед, последняя из которых (над "Арсеналом"), правда, была не самой убедительной.



После встречи Тухель похвалит свою команду за игру в обороне, но дальше этого "Челси" не пошел. Несколько контрвыпадов заканчивались плохой передачей на Лукаку, либо промахом самого бельгийца, хотя "Челси" мог хотя бы рассчитывать на 0:0. С чем команда Тухеля не справилась, так это с нейтрализацией Де Брюйне в центре поля, откуда и пришел победный гол Кевина. Полузащитник "горожан" исполнил роскошный удар из-за пределов штрафной, определившей разницу в субботу и, наверное, вычеркнувший "Челси" из борьбы за титул.



"Эвертон" увольняет Бенитеса



Руководство "Эвертона" приняло несколько важных решений, поддержавших авторитет Рафы Бенитеса, после чего уволило его самого. Свой последний матч в клубе испанский тренер провел через несколько дней после продажи Люки Диня в "Астон Виллу", что делает историю просто абсурдной.



Поражение 2:1 на поле "Норвича", где игроки "Эвертона" продолжали разжигать пламя в своей штрафной, стало для Бенитеса последним. "Ириски" выиграли только один из последних 13 матчей в Премьер-Лиге, а на "Кэрроу Роуд" стало совсем стыдно. До субботней встречи "Норвич" потерпел шесть поражений кряду без единого забитого гола.



Очевидно, проблемы "Эвертона" куда глубже, но назначение Бенитеса — самое бессмысленное и бесперспективное решение Фархада Мошири, которого просто не должно было быть изначально.



"Ньюкасл" снова не удержал победу



На "Сент-Джеймс Парк" спешили заявить Криса Вуда до субботы, чтобы новый нападающий успел сыграть с прямым конкурентом, "Уотфордом". "Ньюкасл" нуждался в победе. Выиграв только один матч под руководством Эдди Хау, "сороки" не могут покинуть зону вылета, а также показать прогресса в игровом плане. Вылет от "Кембриджа" в Кубке Англии команда сразу оставила позади, как одно из многих разочарований сезона.



У "Ньюкасла" было несколько матчей, в которых не удавалось сохранить минимальное преимущество. Таким стал и поединок с "Уотфордом". Это была слабая игра в исполнении обеих команд, которую мог определить роскошный гол Аллана Сен-Максимена. Но "Ньюкасл" снова не удержал победу, пропустив за несколько минут до конца от Жоао Педро. Счет 1:1 не устраивал хозяев, и они не могут найти утешение в качестве выступления — переиграть "Уотфорд" по сути не удалось.



Для команды Клаудио Раньери это первая ничья с этим тренером и только вторая в сезоне. Глобальных причин для оптимизма нет, но в конкретной встрече такой результат изначально больше устраивал гостей.



Серия "Юнайтед" на "Вилла Парк" продолжается



В этом сезоне "Астон Вилле" уже удавалось победить "Манчестер Юнайтед" на его поле, после чего бирмингемцы уступили МЮ в гостях в Кубке Англии. Но поединки на "Вилла Парк" остаются для команды проклятыми. В последний раз дома "Вилла" побеждала "красных дьяволов" еще в 1995 году.



Уже не в первый раз команда Джеррарда не смогла сразу войти в игру, провалив первый тайм. Гол Бруну Фернандеша был необязательным, но преимущество гостей не вызывало сомнений. Встреча с менеджером в раздевалке преобразила хозяев во втором тайме, и даже второй гол Фернандеша не навредил их уверенности. Дебют Люки Диня была удачным, а первое появление Филиппе Коутиньо — еще лучше. Гол бразильца спас "Виллу" от поражения, а для него стал первым в Премьер-Лиге в ворота "Юнайтед".



Отрезками "Астон Вилла" снова показала свой потенциал, но без целостных выступлений прогресса в результатах не будет.



"Лидс" прерывает серию неудач с "Вест Хэмом"



Всего две победы в 28 матчах лондонцы одержали над "Лидсом" в Премьер-Лиге до старта прошлого сезона. После выхода в элиту команда Марсело Бьелсы столкнулась с "Вест Хэмом", который стал для нее одним из самых неудобных соперников. Три победы в трех играх чемпионата, а на прошлой неделе — уверенный домашний успех в игре Кубка.



"Лидс" вернулся в Лондон через неделю в лучшем состоянии. Гости потеряли по ходу первого тайма еще двух игроков (Форшоу, Фирпо) и предоставили дебют еще двум юниорам (Бейт, Хьельде), но выдержали общий уровень на протяжении всего поединка. "Вест Хэм" дважды отыгрывался, но третий из голов Джека Харрисона стал решающим.



"Лидс" увез домой эффектную победу после одного из лучших матчей в сезоне, а "Вест Хэм" упустил хорошую возможность закрепиться на четвертой позиции из-за слабой игры в обороне. Возвращение Курта Зума после травмы стало выглядеть еще более важным.



С "Брентфордом" "Ливерпуль" справился



Январь для команды Юргена Клоппа быть простым не мог по определению. Отъезд Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок Африки уже отразился на слабом выступление в игре с "Арсеналом" в Кубке Лиги. Возможные потери очков в чемпионате пугали еще больше, учитывая выросшее преимущество "Манчестер Сити".



На "Брентфорд" сил у мерсисайдцев хватило. В гостях команда Томаса Франка не выглядит такой же угрозой для грандов, но ее стойкая игре в обороне долгое время сдерживала хозяев. После гола Фабиньо в концовке первого тайма стало проще, после чего "Ливерпуль" даже довел дело до разгрома.



Мерсисайдцы отстают от "Сити" на 11 очков, имея матч в запасе. "Мы никого убеждать не будем. Кто хочет верить, будет верить", — сказал после игры Клопп. Тем не менее, если "Ливерпуль" проведет январь без потерь, минимальные шансы ему оставят даже скептики.



Иван Громиков специально для FAPL.ru