Клопп рад, что "Ливерпуль" успокоил разговоры об отсутствии Салаха и Мане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что победа 3:0 над "Брентфордом" поможет успокоить разговоры насчет отсутствия нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.
В лице египтянина Салаха и сенегальца Мане, уехавших на Кубок Африки, "Ливерпуль" лишился двух своих лучших бомбардиров в этом сезоне, и уже безголевая ничья с "Арсеналом" в Кубке Лиги подтвердила существовавшие опасения — "красным" не хватило атакующей мощи, чтобы дожать игравшего вдесятером соперника.
Однако накануне "Ливерпуль" одержал крупную победу в Премьер-Лиге, и Клопп рад, что разговоры о Салахе и Мане на время утихли.
"Такого рода победа очень помогает успокоить эти дискуссии. Я понимаю вопрос и мысли позади него, но для нас это не имеет смысла, потому что их здесь нет — как и травмированных, поэтому мы не хотим постоянно говорить об отсутствующих парнях".
"Мы должны находить способы взламывать своих оппонентов. Сегодня мы сделали это особенно хорошо, и я очень рад этому", — цитирует Клоппа Sky Sports.
17.01.2022 10:00
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Да там Брентфорд сам раздвинул ножки. В четверг все скажешь
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После победы над таким мощным соперником еще как
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Тяжело шла игра, очень тяжело. АОЧ в такт не попадал.
Джонс выглядел потерянным, обводки не шли, отборы неудачные, решения с мячом принимал неверные.
Будем надеяться на имеющиеся кадры. У Минамино шанс себя проявить, на подходе с лазарета Ориги и Эллиот.
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КНЯЗЬ!!!
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