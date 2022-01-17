Клопп рад, что "Ливерпуль" успокоил разговоры об отсутствии Салаха и Мане

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что победа 3:0 над "Брентфордом" поможет успокоить разговоры насчет отсутствия нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.

В лице египтянина Салаха и сенегальца Мане, уехавших на Кубок Африки, "Ливерпуль" лишился двух своих лучших бомбардиров в этом сезоне, и уже безголевая ничья с "Арсеналом" в Кубке Лиги подтвердила существовавшие опасения — "красным" не хватило атакующей мощи, чтобы дожать игравшего вдесятером соперника.

Однако накануне "Ливерпуль" одержал крупную победу в Премьер-Лиге, и Клопп рад, что разговоры о Салахе и Мане на время утихли.

"Такого рода победа очень помогает успокоить эти дискуссии. Я понимаю вопрос и мысли позади него, но для нас это не имеет смысла, потому что их здесь нет — как и травмированных, поэтому мы не хотим постоянно говорить об отсутствующих парнях".

"Мы должны находить способы взламывать своих оппонентов. Сегодня мы сделали это особенно хорошо, и я очень рад этому", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Брентфорд, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 10:00

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  1. m777 17.01.2022 10:47 # m777
    Да там Брентфорд сам раздвинул ножки. В четверг все скажешь

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  2. qwerd 17.01.2022 10:41 # qwerd
    После победы над таким мощным соперником еще как

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  3. liverpool888 17.01.2022 10:35 # liverpool888
    Тяжело шла игра, очень тяжело. АОЧ в такт не попадал.
    Джонс выглядел потерянным, обводки не шли, отборы неудачные, решения с мячом принимал неверные.
    Будем надеяться на имеющиеся кадры. У Минамино шанс себя проявить, на подходе с лазарета Ориги и Эллиот.

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  4. electric 17.01.2022 10:00 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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