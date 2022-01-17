Клопп рад, что "Ливерпуль" успокоил разговоры об отсутствии Салаха и Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что победа 3:0 над "Брентфордом" поможет успокоить разговоры насчет отсутствия нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.

В лице египтянина Салаха и сенегальца Мане, уехавших на Кубок Африки, "Ливерпуль" лишился двух своих лучших бомбардиров в этом сезоне, и уже безголевая ничья с "Арсеналом" в Кубке Лиги подтвердила существовавшие опасения — "красным" не хватило атакующей мощи, чтобы дожать игравшего вдесятером соперника.



Однако накануне "Ливерпуль" одержал крупную победу в Премьер-Лиге, и Клопп рад, что разговоры о Салахе и Мане на время утихли.



"Такого рода победа очень помогает успокоить эти дискуссии. Я понимаю вопрос и мысли позади него, но для нас это не имеет смысла, потому что их здесь нет — как и травмированных, поэтому мы не хотим постоянно говорить об отсутствующих парнях".



"Мы должны находить способы взламывать своих оппонентов. Сегодня мы сделали это особенно хорошо, и я очень рад этому", — цитирует Клоппа Sky Sports.