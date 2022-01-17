Рангник разочарован тем, что МЮ передумал покупать в январе

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник разочарован тем, что его клуб передумал тратиться на усиление состава в январе.

Когда Рангник брался за работу в ноябре, то клуб обещал ему выделить деньги на зимние трансферы, с помощью которых Ральф надеялся совершить рывок в топ-4 Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mirror, Рангник рекомендовал "Юнайтед" ряд игроков для приобретения в январе. 63-летний немец даже достиг предварительной договоренности со своим бывшим клубом "РБ Лейпциг" насчет перехода полузащитника Амаду Айдара за 33 миллиона фунтов.

Однако первые недели Рангника показали, что он едва ли задержится на тренерском мостике после окончания этого сезона. Тактика и методы Ральфа вызывают больше нарекания, не говоря уже о результатах.

По информации издания, Рангник разочарован тем, что "красные дьяволы" передумали тратиться из-за его временного статуса, и чувствует, что ему приходится работать "со связанными руками".


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 706

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 17.01.2022 09:55 # quavo
    Айдара можно было бы и взять , летом все равно вдб и почбу сливать

    (ответить)

  2. ivan-tns 17.01.2022 09:33 # ivan-tns
    Тренер временный! Куча игроков остаются не лояльны к клубу! Viva la revolution!

    (ответить)

  3. gin 17.01.2022 09:15 # gin
    МЮ впервые за последние годы повел себя не как лох, и решил не выбрасывать очередные деньги на ветер.

    (ответить)

  4. vyrentz 17.01.2022 09:11 # vyrentz
    дело не в рангнике.

    (ответить)

  5. vals1702 17.01.2022 09:11 # vals1702
    сначала продать надо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: