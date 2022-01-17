Рангник разочарован тем, что МЮ передумал покупать в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник разочарован тем, что его клуб передумал тратиться на усиление состава в январе.

Когда Рангник брался за работу в ноябре, то клуб обещал ему выделить деньги на зимние трансферы, с помощью которых Ральф надеялся совершить рывок в топ-4 Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mirror, Рангник рекомендовал "Юнайтед" ряд игроков для приобретения в январе. 63-летний немец даже достиг предварительной договоренности со своим бывшим клубом "РБ Лейпциг" насчет перехода полузащитника Амаду Айдара за 33 миллиона фунтов.



Однако первые недели Рангника показали, что он едва ли задержится на тренерском мостике после окончания этого сезона. Тактика и методы Ральфа вызывают больше нарекания, не говоря уже о результатах.



По информации издания, Рангник разочарован тем, что "красные дьяволы" передумали тратиться из-за его временного статуса, и чувствует, что ему приходится работать "со связанными руками".