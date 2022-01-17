Бенитес: "Обстоятельства предопределили наши результаты"

Рафаэль Бенитес впервые прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера "Эвертона".

Бенитес был уволен на следующий день после субботнего поражения 2:1 от "Норвича", отработав только полгода по своему трехлетнему контракту с мерсисайдским клубом.



Рафаэль уверен, что смог бы выправить игру "ирисок", и сетует на то, что клуб и фанаты оказались к нему нетерпеливы.



"Мы заранее знали, что это будет непросто и что это будет большой вызов — и в эмоциональном плане, и в спортивном".



"Моя любовь к этому городу, к Мерсисайду и его людям заставила меня откликнуться на этот вызов, но только приступив к решению задачи, ты можешь осознать ее истинный масштаб".



"С самого первого дня мой штаб и я трудились, как мы это делаем всегда. Трудились с полной самоотдачей и полным погружением. Нам требовалось не только давать результат, но и завоевать сердца людей".



"Однако финансовая ситуация и последовавшие затем травмы только усложнили нашу задачу. Убежден, наши дела пошли бы на лад с выздоровлением игроков и с новыми приобретениями".



"Путь к успеху не бывает простым. Жаль, но в наши дни в футболе от тебя требуют немедленных результатов, а люди все меньше и меньше терпеливы. К сожалению, обстоятельства предопределили наши результаты и сделали невозможным продолжение этого проекта".



"Как бы то ни было, я благодарю руководство, персонал, игроков и тех фанатов, которые поддерживали нас в этот период", — говорится в заявлении "Эвертона".