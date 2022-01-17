Бенитес: "Обстоятельства предопределили наши результаты"

Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес впервые прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера "Эвертона".

Бенитес был уволен на следующий день после субботнего поражения 2:1 от "Норвича", отработав только полгода по своему трехлетнему контракту с мерсисайдским клубом.

Рафаэль уверен, что смог бы выправить игру "ирисок", и сетует на то, что клуб и фанаты оказались к нему нетерпеливы.

"Мы заранее знали, что это будет непросто и что это будет большой вызов — и в эмоциональном плане, и в спортивном".

"Моя любовь к этому городу, к Мерсисайду и его людям заставила меня откликнуться на этот вызов, но только приступив к решению задачи, ты можешь осознать ее истинный масштаб".

"С самого первого дня мой штаб и я трудились, как мы это делаем всегда. Трудились с полной самоотдачей и полным погружением. Нам требовалось не только давать результат, но и завоевать сердца людей".

"Однако финансовая ситуация и последовавшие затем травмы только усложнили нашу задачу. Убежден, наши дела пошли бы на лад с выздоровлением игроков и с новыми приобретениями".

"Путь к успеху не бывает простым. Жаль, но в наши дни в футболе от тебя требуют немедленных результатов, а люди все меньше и меньше терпеливы. К сожалению, обстоятельства предопределили наши результаты и сделали невозможным продолжение этого проекта".

"Как бы то ни было, я благодарю руководство, персонал, игроков и тех фанатов, которые поддерживали нас в этот период", — говорится в заявлении "Эвертона".


Метки Бенитес, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1207

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 17.01.2022 09:36 # gerrard08
    Все просто.
    Забегаловкам по типу кфс не нужны официанты.

    (ответить)

  2. gin 17.01.2022 09:28 # gin
    Следует признать, что тренерские методы Бенитеса, как и Моуриньо, давно безнадежно устарели.

    (ответить)

  3. alexomck 17.01.2022 08:43 # alexomck
    Анчи кинул и руководство идиотское, само себя оно не уволит, вот Беня и стал козлом отпущения.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: