Руни было бы сложно отказать "Эвертону"

Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни был бы заинтересован в работе с "Эвертоном".

Одержав лишь одну победу в Премьер-Лиге с конца сентября, накануне "Эвертон" указал на дверь Рафаэлю Бенитесу и теперь ищет нового рулевого.



Согласно слухам, фаворитом на вакантное место Бенитеса является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, с увольнения которого в 2016 году хозяин "ирисок" Фархад Мошири и начал свою эру в клубе.



Также одним из рассматриваемых "Эвертоном" кандидатов называется Руни. По информации Sky Sports, Уэйн счастлив в обреченном на вылет в Лигу Один "Дерби", но ему было бы сложно отказать родному клубу.



36-летний Руни является воспитанником "Эвертона" и провел за "ирисок" два периода в качестве игрока.



А вот Грэм Поттер из "Брайтона", как добавляет Sky Sports, к "Эвертону" равнодушен.