Руни было бы сложно отказать "Эвертону"

Уэйн Руни Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни был бы заинтересован в работе с "Эвертоном".

Одержав лишь одну победу в Премьер-Лиге с конца сентября, накануне "Эвертон" указал на дверь Рафаэлю Бенитесу и теперь ищет нового рулевого.

Согласно слухам, фаворитом на вакантное место Бенитеса является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, с увольнения которого в 2016 году хозяин "ирисок" Фархад Мошири и начал свою эру в клубе.

Также одним из рассматриваемых "Эвертоном" кандидатов называется Руни. По информации Sky Sports, Уэйн счастлив в обреченном на вылет в Лигу Один "Дерби", но ему было бы сложно отказать родному клубу.

36-летний Руни является воспитанником "Эвертона" и провел за "ирисок" два периода в качестве игрока.

А вот Грэм Поттер из "Брайтона", как добавляет Sky Sports, к "Эвертону" равнодушен.


Метки Дерби, Руни, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 395



Поиск: