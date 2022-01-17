Руни было бы сложно отказать "Эвертону"
Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни был бы заинтересован в работе с "Эвертоном".
Одержав лишь одну победу в Премьер-Лиге с конца сентября, накануне "Эвертон" указал на дверь Рафаэлю Бенитесу и теперь ищет нового рулевого.
Согласно слухам, фаворитом на вакантное место Бенитеса является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, с увольнения которого в 2016 году хозяин "ирисок" Фархад Мошири и начал свою эру в клубе.
Также одним из рассматриваемых "Эвертоном" кандидатов называется Руни. По информации Sky Sports, Уэйн счастлив в обреченном на вылет в Лигу Один "Дерби", но ему было бы сложно отказать родному клубу.
36-летний Руни является воспитанником "Эвертона" и провел за "ирисок" два периода в качестве игрока.
А вот Грэм Поттер из "Брайтона", как добавляет Sky Sports, к "Эвертону" равнодушен.
17.01.2022 07:00
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Гоу Рунееееей, мой идеальный футболист
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