Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что "ненормальный" сезон еще позволит его команде навязать конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Разгромив в воскресенье "Брентфорд" со счетом 3:0, "Ливерпуль" вышел на второе место в Премьер-Лиге. Однако отставание "красных" от лидирующего "Сити" все равно составляет внушительные 11 очков.



Клопп считает, что при нормальных обстоятельствах "Ливерпуль" не отыграл бы такое отставание, однако в эпоху пандемии коронавируса случиться может всякое.



"Нам не нужно заставлять кого-либо снаружи поверить. Если они хотят верить, то могут верить".



"Если вы с нами, вы получите удовольствие от этого приключения, а мы постараемся изо всех сил. Мы готовы сделать все возможное".



"Это не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул. Сейчас мы в 11 очках позади, хотя и имеем матч в запасе".



"В нормальном мире ничего бы уже не случилось, но что такое норма в наши дни? Со своей стороны мы приложим все усилия, а остальное мы не контролируем", — цитирует Клоппа The Independent.