Мартинес — фаворит на роль нового наставника "Эвертона"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес является фаворитом на роль нового наставника "Эвертона".
Одержав лишь одну победу в 13 последних матчах Премьер-Лиги, ранее в воскресенье "Эвертон" указал на дверь Рафаэлю Бенитесу.
Как сообщают ESPN, Daily Mail и Liverpool Echo, наивысшие шансы занять место Бенитеса имеет его соотечественник Мартинес, тренировавший "ирисок" с 2013 по 2016 год.
Как раз с увольнения Мартинеса за один матч до окончания сезона 2015/16 и началась тренерская чехарда на "Гудисон Парк".
В качестве альтернативных кандидатов "Эвертон" рассматривает своих бывших игроков Данкана Фергюсона и Уэйна Руни. Первый был ассистентом у Бенитеса, а второй сейчас возглавляет "Дерби".
16.01.2022 23:00
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Там Шева освободился. Это ключ к успеху.
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Зачем такой всброс информаций про Мартинеса? 99% что его небудет в Эвертоне в этом сезоне! Чел со сборной готовится к Катару.
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