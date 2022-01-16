Мартинес — фаворит на роль нового наставника "Эвертона"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес является фаворитом на роль нового наставника "Эвертона".

Одержав лишь одну победу в 13 последних матчах Премьер-Лиги, ранее в воскресенье "Эвертон" указал на дверь Рафаэлю Бенитесу.



Как сообщают ESPN, Daily Mail и Liverpool Echo, наивысшие шансы занять место Бенитеса имеет его соотечественник Мартинес, тренировавший "ирисок" с 2013 по 2016 год.



Как раз с увольнения Мартинеса за один матч до окончания сезона 2015/16 и началась тренерская чехарда на "Гудисон Парк".



В качестве альтернативных кандидатов "Эвертон" рассматривает своих бывших игроков Данкана Фергюсона и Уэйна Руни. Первый был ассистентом у Бенитеса, а второй сейчас возглавляет "Дерби".