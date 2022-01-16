Окслейд-Чемберлен травмировал лодыжку
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму лодыжки в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда".
Именно Окслейд-Чемберлен забил второй гол в победном для "Ливерпуля" матче на "Энфилде" в воскресенье, получив место в тройке нападения благодаря отсутствию Мохамеда Салаха и Садио Мане.
Однако доиграть матч до конца Алекс не смог, уступив свое место на поле Такуми Минамино спустя пять минут после своего гола. Теперь 28-летий англичанин направляется на углубленное обследование.
"Он был очень хорош. Травма затмила эту победу. Мы пока не знаем подробностей, но он подвернул свою лодыжку".
"Надеемся, там ничего серьезного, но дополнительную информацию мы получим не раньше завтра. Так это устроено. Пока что я без понятия".
"К сожалению, такова жизнь футболиста. Он не сделал ничего неправильного, никто не сделал. Это просто случилось. Это могло случиться с каждым", — цитирует наставника "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.
16.01.2022 22:00
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Более 'ломучим" ,чем Окс был только Диаби)))
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хрустальный петушок)
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ахахах зае6ись, ой как зае6ись))
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просто гениальный трансфер, сбагрить такое стекло за 40 млн афера века
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большое большое разочарование, сливать в летнее ТО за хоть какую-нибудь компенсацию.
10 дадут - уже хорошо.
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Какое же он стекло. Если бы не травмы АОЧа, Уилшира и Диаби они бы топ игроками стали)
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какие же скузнявые педики травматичные спидозники ахахахахаха ору
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Легенда!
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лоллллллл
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