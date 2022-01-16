Окслейд-Чемберлен травмировал лодыжку

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму лодыжки в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Именно Окслейд-Чемберлен забил второй гол в победном для "Ливерпуля" матче на "Энфилде" в воскресенье, получив место в тройке нападения благодаря отсутствию Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Однако доиграть матч до конца Алекс не смог, уступив свое место на поле Такуми Минамино спустя пять минут после своего гола. Теперь 28-летий англичанин направляется на углубленное обследование.

"Он был очень хорош. Травма затмила эту победу. Мы пока не знаем подробностей, но он подвернул свою лодыжку".

"Надеемся, там ничего серьезного, но дополнительную информацию мы получим не раньше завтра. Так это устроено. Пока что я без понятия".

"К сожалению, такова жизнь футболиста. Он не сделал ничего неправильного, никто не сделал. Это просто случилось. Это могло случиться с каждым", — цитирует наставника "красных" Юргена Клоппа Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 523

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blagman 16.01.2022 22:39 # blagman
    Более 'ломучим" ,чем Окс был только Диаби)))

    (ответить)

  2. gameboy 16.01.2022 22:34 # gameboy
    хрустальный петушок)

    (ответить)

  3. bezviz 16.01.2022 22:29 # bezviz
    ахахах зае6ись, ой как зае6ись))

    (ответить)

  4. killing-cannon 16.01.2022 22:27 # killing-cannon
    просто гениальный трансфер, сбагрить такое стекло за 40 млн афера века

    (ответить)

  5. liverpool888 16.01.2022 22:26 # liverpool888
    большое большое разочарование, сливать в летнее ТО за хоть какую-нибудь компенсацию.
    10 дадут - уже хорошо.

    (ответить)

  6. redwhitegun 16.01.2022 22:22 # redwhitegun
    Какое же он стекло. Если бы не травмы АОЧа, Уилшира и Диаби они бы топ игроками стали)

    (ответить)

  7. true-manc 16.01.2022 22:15 # true-manc
    какие же скузнявые педики травматичные спидозники ахахахахаха ору

    (ответить)

  8. makeewadim 16.01.2022 22:11 # makeewadim
    Легенда!

    (ответить)

  9. mancityman 16.01.2022 22:04 # mancityman
    лоллллллл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: