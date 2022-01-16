"Челси" хочет арендовать Левена Курзава

"Челси" заинтересован в аренде левого защитника ПСЖ Левена Курзава.

"Челси" был вынужден обратиться на трансферный рынок для усилия левого фланга после того, как Бен Чилуэлл перенес операцию на связках колена и выбыл до конца сезона.



Согласно слухам, "синие" думали о покупке Люки Диня и пытались досрочно вернуть Эмерсона Палмери. Также с переездом на "Стэмфорд Бридж" связывали Ивана Перишича.



В качестве еще одной цели "Челси" Sky Sports называет Курзава, которого главный тренер "синих" Томас Тухель знает по своему периоду работы в Париже.



У нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино 29-летний француз находится в опале, в этом сезоне сыграв лишь один матч, да и то случилось еще в августе.



При этом Курзава является одним из старожилов ПСЖ, за который он сыграл 140 матчей после своего перехода из "Монако" в 2015 году, завоевав 17 трофеев.