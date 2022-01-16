"Ньюкасл" и "Вест Хэм" сражаются за Лингарда

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" сошлись в битве за вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

29-летний Лингард является одни из нескольких игроков, которые чувствуют себя несчастными на "Олд Траффорд".



Джесси еще не выходил в стартовом состав "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и дожидаться истечения своего контракта летом значит впустую терять еще полгода для игрока сборной Англии.



Как сообщает Daily Star, за Лингардом готов вернуться "Вест Хэм", который рвется в Лигу Чемпионов и который арендовал Джесси во второй половине прошлого сезона.



Однако виды на Лингарда имеет и "Ньюкасл", причем "сороки" готовы заплатить "Юнайтед" 3 миллиона фунтов в качестве компенсации.