"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" и вышел на второе место

"Ливерпуль" отправил три безответных гола в ворота "Брентфорда" и стал главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".

Относительно безголевого матча против "Арсенал" в стартовый состав "красных" влились Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Джеймса Милнера и Такуми Минамино.



В старт "пчел" вернулся Рико Генри, заменив Серхио Каньоса.



В начале матча "Брентфорд" был лишен мяча, однако оборонялся без особого напряжения и не позволял "Ливерпулю" бить — лишь Диогу Жота отметился опасным ударом головой, но неточно.



Первый голевой момент возник в середине первого тайма, когда голкипер гостей Альваро Фернандес ошибся на выход при подаче углового, но затем сам же исправился, отразив удар ногой Виргила Ван Дейка.



На 42-й минуте "пчелы" разразились хорошей атакой, и Виталий Янельт расстреливал ворота из центра штрафной, однако удар на себя принял Энди Робертсон. Вдобавок свой флажок уже поднял лайнсмен.



А под занавес тайма хозяева открыли счет. Трент Александер-Арнольд подал угловой, мяч ударился о газон и отскочил к дальней штанге, где результативно сыграл головой Фабиньо — 1:0.



После перерыва "красные" принялись искать второй гол. Два отличных момента имел Жота, но в первом случае Диогу пробил в штангу, а во втором "Брентфорд" спас Фернандес.



И на 69-й минуте второй гол все-таки случился. Робертсон навесил на линию вратарской, а Окслейд-Чемберлен головой отправил мяч в цель — 2:0.



Точка же в матче была поставлена на 77-й минуте, когда Фернандес ошибся со вводом мяча в игру, и Минамино при поддержке Роберто Фирмино организовал возмездие — 3:0. На этом игра успокоилась, хотя вышедший у хозяев на замену Кайде Гордон вполне мог забить свой гол.



"Брентфорд" очень остро огрызался против "Ливерпуля" в матче первого круга, но на "Энфилде" сыграл совершенно беззубо. "Красные" забили важнейший гол "в раздевалку", а дальше все для них было легко.



"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче