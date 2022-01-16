"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" и вышел на второе место
"Ливерпуль" отправил три безответных гола в ворота "Брентфорда" и стал главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".
Относительно безголевого матча против "Арсенал" в стартовый состав "красных" влились Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Джеймса Милнера и Такуми Минамино.
В старт "пчел" вернулся Рико Генри, заменив Серхио Каньоса.
В начале матча "Брентфорд" был лишен мяча, однако оборонялся без особого напряжения и не позволял "Ливерпулю" бить — лишь Диогу Жота отметился опасным ударом головой, но неточно.
Первый голевой момент возник в середине первого тайма, когда голкипер гостей Альваро Фернандес ошибся на выход при подаче углового, но затем сам же исправился, отразив удар ногой Виргила Ван Дейка.
На 42-й минуте "пчелы" разразились хорошей атакой, и Виталий Янельт расстреливал ворота из центра штрафной, однако удар на себя принял Энди Робертсон. Вдобавок свой флажок уже поднял лайнсмен.
А под занавес тайма хозяева открыли счет. Трент Александер-Арнольд подал угловой, мяч ударился о газон и отскочил к дальней штанге, где результативно сыграл головой Фабиньо — 1:0.
После перерыва "красные" принялись искать второй гол. Два отличных момента имел Жота, но в первом случае Диогу пробил в штангу, а во втором "Брентфорд" спас Фернандес.
И на 69-й минуте второй гол все-таки случился. Робертсон навесил на линию вратарской, а Окслейд-Чемберлен головой отправил мяч в цель — 2:0.
Точка же в матче была поставлена на 77-й минуте, когда Фернандес ошибся со вводом мяча в игру, и Минамино при поддержке Роберто Фирмино организовал возмездие — 3:0. На этом игра успокоилась, хотя вышедший у хозяев на замену Кайде Гордон вполне мог забить свой гол.
"Брентфорд" очень остро огрызался против "Ливерпуля" в матче первого круга, но на "Энфилде" сыграл совершенно беззубо. "Красные" забили важнейший гол "в раздевалку", а дальше все для них было легко.
"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче
16.01.2022 18:55
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Последние комментарии:
Диогу Жота каратель маленьких пенсят ухехехехехехехехехехехехехехехехе
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«Фирмино играет на скорости 0,25
Чисто мужик в слоумо живет
Вот это я понимаю - бразильский кайфарик»
Чот орнул с коммента)
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Блять надеюсь в этом году ноттингем форрест смогут попасть в апл братишки )))))))))))
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Ну чё, норм. Не пойму критику первого тайма. Не стали ебать со старта, как привыкли, и всё сразу плохо? Да игра креативная, но моментов много и результат в конце концов пришёл. А что вы хотели, чтобы без Мане и Салаха всё было бы точно так же? Короче нормальный первый тайм, пусть и с другой игрой. А во втором Брендфорд лоханулся и раскрылся раньше времени, вот и понесли их вперёд ногами. Жота на своём правом фланге - небо и земля по сравнению с матчем с Арсеналом. Хоть и не забил, но рвал неплохо. Хз, чего Клопп тогда решил их с Минамино рокернуть.
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Пенсов с победой
Чемпик сити заберёт так и будет где - то +-8-10 отрыв
Членси за четвёртое третье будут бороться
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Да арс0 накуй вышвырнет пенсят из биг 4 ухахаахахахахахахаахахахаха обоссана маленькие пенсята, нюхачи пхеехехехехехехеехехехехееххехе И личные сучки ЛФК пхехеехехехехехехехехеехехехеххехеехехехехехехехе
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ЛФК на троне а мочестыр сытей на страпоне пхихихихихихихихиихихихихихихи
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У павлинов первая победа над ВХЮ с 05 года.
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Ливерпуль с победой
залупенсы сосать шкуры ебаные
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можно не продлять Салаха
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реально сильный матч, сделали работу над ошибками и максимально нейтрализовали брентфорд. надеюсь, 3 мяча помогут команде раскрепоститься. по началу все тяжело шло, но гол помог вскрыть игру и 2 тайм отлично провели.
клопп топ
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С пабедай
В Гонке, нах!
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С Салахом были на третьем месте
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Связка казахов Минаминов+Фирминбаев тащит!
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игра полный отстой, конечно
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Жопонюхи
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1 Манчестер Сити 22 56
2 Ливерпуль 21 45
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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https://youtu.be/XHNHq1mC0VQ
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КНЯЗИ на троне!!!
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Первый тайм говнище редкостное, второй после второго гола игра была решена. Бренфорд рил как лохи печальные играли, не сравнить с игрой первого круга.
В итоге результат збс, но негатива тоже было достаточно от игры.
Юнва. Бензоколонку догнать будет почти невозможно, но вторыми быть должны минимум.
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