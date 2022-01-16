"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд" и вышел на второе место

Такуми Минамино и Роберто Фирмино "Ливерпуль" отправил три безответных гола в ворота "Брентфорда" и стал главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".

Относительно безголевого матча против "Арсенал" в стартовый состав "красных" влились Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Джеймса Милнера и Такуми Минамино.

В старт "пчел" вернулся Рико Генри, заменив Серхио Каньоса.

В начале матча "Брентфорд" был лишен мяча, однако оборонялся без особого напряжения и не позволял "Ливерпулю" бить — лишь Диогу Жота отметился опасным ударом головой, но неточно.

Первый голевой момент возник в середине первого тайма, когда голкипер гостей Альваро Фернандес ошибся на выход при подаче углового, но затем сам же исправился, отразив удар ногой Виргила Ван Дейка.

На 42-й минуте "пчелы" разразились хорошей атакой, и Виталий Янельт расстреливал ворота из центра штрафной, однако удар на себя принял Энди Робертсон. Вдобавок свой флажок уже поднял лайнсмен.

А под занавес тайма хозяева открыли счет. Трент Александер-Арнольд подал угловой, мяч ударился о газон и отскочил к дальней штанге, где результативно сыграл головой Фабиньо — 1:0.

После перерыва "красные" принялись искать второй гол. Два отличных момента имел Жота, но в первом случае Диогу пробил в штангу, а во втором "Брентфорд" спас Фернандес.

И на 69-й минуте второй гол все-таки случился. Робертсон навесил на линию вратарской, а Окслейд-Чемберлен головой отправил мяч в цель — 2:0.

Точка же в матче была поставлена на 77-й минуте, когда Фернандес ошибся со вводом мяча в игру, и Минамино при поддержке Роберто Фирмино организовал возмездие — 3:0. На этом игра успокоилась, хотя вышедший у хозяев на замену Кайде Гордон вполне мог забить свой гол.

"Брентфорд" очень остро огрызался против "Ливерпуля" в матче первого круга, но на "Энфилде" сыграл совершенно беззубо. "Красные" забили важнейший гол "в раздевалку", а дальше все для них было легко.

"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 18:55

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 16.01.2022 19:18 # roberto-89
    Диогу Жота каратель маленьких пенсят ухехехехехехехехехехехехехехехехе

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  2. gerrard08 16.01.2022 19:14 # gerrard08
    «Фирмино играет на скорости 0,25
    Чисто мужик в слоумо живет
    Вот это я понимаю - бразильский кайфарик»
    Чот орнул с коммента)

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  3. roberto-89 16.01.2022 19:13 # roberto-89
    Блять надеюсь в этом году ноттингем форрест смогут попасть в апл братишки )))))))))))

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  4. sausage 16.01.2022 19:11 # sausage
    Ну чё, норм. Не пойму критику первого тайма. Не стали ебать со старта, как привыкли, и всё сразу плохо? Да игра креативная, но моментов много и результат в конце концов пришёл. А что вы хотели, чтобы без Мане и Салаха всё было бы точно так же? Короче нормальный первый тайм, пусть и с другой игрой. А во втором Брендфорд лоханулся и раскрылся раньше времени, вот и понесли их вперёд ногами. Жота на своём правом фланге - небо и земля по сравнению с матчем с Арсеналом. Хоть и не забил, но рвал неплохо. Хз, чего Клопп тогда решил их с Минамино рокернуть.

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  5. felix-the-cat 16.01.2022 19:10 # felix-the-cat
    Пенсов с победой

    Чемпик сити заберёт так и будет где - то +-8-10 отрыв

    Членси за четвёртое третье будут бороться

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  6. roberto-89 16.01.2022 19:04 # roberto-89
    Да арс0 накуй вышвырнет пенсят из биг 4 ухахаахахахахахахаахахахаха обоссана маленькие пенсята, нюхачи пхеехехехехехехеехехехехееххехе И личные сучки ЛФК пхехеехехехехехехехехеехехехеххехеехехехехехехехе

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  7. roberto-89 16.01.2022 19:02 # roberto-89
    ЛФК на троне а мочестыр сытей на страпоне пхихихихихихихихиихихихихихихи

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  8. ian 16.01.2022 19:02 # ian
    У павлинов первая победа над ВХЮ с 05 года.

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  9. superperez101 16.01.2022 19:02 # superperez101
    Ливерпуль с победой
    залупенсы сосать шкуры ебаные

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  10. alexomck 16.01.2022 19:01 # alexomck
    можно не продлять Салаха

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  11. liverfun 16.01.2022 19:00 # liverfun
    реально сильный матч, сделали работу над ошибками и максимально нейтрализовали брентфорд. надеюсь, 3 мяча помогут команде раскрепоститься. по началу все тяжело шло, но гол помог вскрыть игру и 2 тайм отлично провели.
    клопп топ

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  12. largo-winch 16.01.2022 19:00 # largo-winch
    С пабедай

    В Гонке, нах!

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  13. shakur 16.01.2022 19:00 # shakur
    С Салахом были на третьем месте

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  14. brown-ale 16.01.2022 19:00 # brown-ale
    Связка казахов Минаминов+Фирминбаев тащит!

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  15. gucman 16.01.2022 18:59 # gucman
    игра полный отстой, конечно

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  16. liverpo0ol 16.01.2022 18:58 # liverpo0ol
    Жопонюхи

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  17. true-manc 16.01.2022 18:58 # true-manc
    1 Манчестер Сити 22 56
    2 Ливерпуль 21 45

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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  18. yaxaaabalya 16.01.2022 18:58 # yaxaaabalya
    https://youtu.be/XHNHq1mC0VQ

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  19. electric 16.01.2022 18:58 # electric
    КНЯЗИ на троне!!!

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  20. gerrard08 16.01.2022 18:58 # gerrard08
    Первый тайм говнище редкостное, второй после второго гола игра была решена. Бренфорд рил как лохи печальные играли, не сравнить с игрой первого круга.
    В итоге результат збс, но негатива тоже было достаточно от игры.
    Юнва. Бензоколонку догнать будет почти невозможно, но вторыми быть должны минимум.

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