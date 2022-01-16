"Эвертон" уволил Бенитеса

Рафаэль Бенитес "Эвертон" уволил своего главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Бенитес возглавил "Эвертон" только в июне, заключив трехлетний контракт. Рафаэль с самого начала не был популярной фигурой среди фанатов "ирисок" из-за своей связи с "Ливерпулем".

Бенитес начал в "Эвертоне" с трех побед в четырех первых матчах Премьер-Лиги, но затем у команды начался затяжной спад.

"Эвертон" выиграл лишь раз в Премьер-Лиге с конца сентября, а накануне был бит "Норвичем" со счетом 2:1, после чего руководство мерсисайдского клуба решилось указать Рафаэлю на дверь.

Среди ранних фаворитов на место уволенного Бенитеса букмекеры называют экс-игроков сборной Англии Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.


Метки Бенитес, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 18:15

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.01.2022 19:13 # mancunia-planet
    Вот так новость, кто теперь будет? Почему бы не Дункан Фергюсан! Нормальный он тип, а вот Руни занахер нужен там хэ его зэ

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  2. liverpool888 16.01.2022 19:02 # liverpool888
    Засланный агент)
    Выкурил Диня и продал его в АВ Стиви. А купил непонятного украинца за те же деньги.
    Плюсом могу назвать прогресс Гордона. У красной и синей стороны Ливерпуля есть свой Гордон, наш сегодня не забил.
    В остальном много всего наложилось.
    Состав не усилили. Травмы и Корона не давали собрать оптимальный состав. Особенно выкосили травмы Дукуре, Ришарлисона и ДКЛ. Болельщики только добавляли проблем. А игроки, которых привел Анчелотти толком не прогрессировали, исключение только Дукуре составил.
    Лэмпард выглядит правильным кандидатом.
    Команде нужно разобраться с составом, многие игроки не оправдывают ожиданий. В такой среде Ришарлисон и ДКЛ не поверят в проект.

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  3. danny949494 16.01.2022 19:02 # danny949494
    Хороший вариант для лучшего пз АПЛ всех времён.

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  4. everti 16.01.2022 19:00 # everti
    Не нужен был этот красный хуесос.
    Развели Мошири.
    И Руни нахер не усрался. К нему такое же отношение.
    Данк Фергюссон. Это тема. Дайте порулить бешеному шотландцу

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  5. sausage 16.01.2022 18:59 # sausage
    Его назначение изначально выглядело неуклюже. Впрочем, как и все последние у Эвертона. Мошири вваливает деньги, строит стадион, а понимающего футбол управленца нет. Удачи им короче в середине таблицы, как и всегда.

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  6. roberto-89 16.01.2022 18:57 # roberto-89
    Охуеть не встать , скоро арс0 накуй выбросит из биг щольсбери пхеехехехехехехехехехехе ору с жеппонюхов пенсов пхехехеехеххехехехе

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  7. true-manc 16.01.2022 18:56 # true-manc
    скузнявая свинья обосралась по полной программе

    > скатила эвертон на дно
    > вынудила уйти диня
    > развратила сигурдсона

    просто засланная колбасная мразь...

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  8. wilegend 16.01.2022 18:56 # wilegend
    бовн дурачек сложно подставь тупую бошку

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  9. ygyrbendar 16.01.2022 18:55 # ygyrbendar
    Приседатели соснули

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  10. great-alexander 16.01.2022 18:55 # great-alexander
    Полгода и халявная неустойка с размером в бюджет украины
    Изи мани

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  11. electric 16.01.2022 18:48 # electric
    какие же они бездари. сам на сам не могут порешать...

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  12. chelsealondon 16.01.2022 18:46 # chelsealondon
    Агент Бенитес…

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  13. electric 16.01.2022 18:44 # electric
    Разгромом попахивает, и это без саламане!

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  14. gerrard08 16.01.2022 18:41 # gerrard08
    За ручку с переводчиком и либо нахер с футбола, либо во второсортные сборные. Им уже нечего предложить футболу.

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  15. pozitiv4ik 16.01.2022 18:40 # pozitiv4ik
    как же тащат вх
    просто в нули лидс переезжает

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  16. superperez101 16.01.2022 18:38 # superperez101
    фирмино походу и в жизни офигеннный чел
    спокойно отдает голевые, ему даже в радость больше чем самому закатить

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  17. dallaslp 16.01.2022 18:38 # dallaslp
    у самурая сегодня денрик

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  18. makeewadim 16.01.2022 18:36 # makeewadim
    В Рому к Моуре)))Помощником

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  19. skychnie-oboi 16.01.2022 18:35 # skychnie-oboi
    Через 20 минут Челси будут своим носиком....

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  20. jjflash68 16.01.2022 18:33 # jjflash68
    Салах не может, Чемберлен поможет.

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