"Эвертон" уволил Бенитеса

"Эвертон" уволил своего главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Бенитес возглавил "Эвертон" только в июне, заключив трехлетний контракт. Рафаэль с самого начала не был популярной фигурой среди фанатов "ирисок" из-за своей связи с "Ливерпулем".



Бенитес начал в "Эвертоне" с трех побед в четырех первых матчах Премьер-Лиги, но затем у команды начался затяжной спад.



"Эвертон" выиграл лишь раз в Премьер-Лиге с конца сентября, а накануне был бит "Норвичем" со счетом 2:1, после чего руководство мерсисайдского клуба решилось указать Рафаэлю на дверь.



Среди ранних фаворитов на место уволенного Бенитеса букмекеры называют экс-игроков сборной Англии Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.