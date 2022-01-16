"Эвертон" уволил Бенитеса
"Эвертон" уволил своего главного тренера Рафаэля Бенитеса.
Бенитес возглавил "Эвертон" только в июне, заключив трехлетний контракт. Рафаэль с самого начала не был популярной фигурой среди фанатов "ирисок" из-за своей связи с "Ливерпулем".
Бенитес начал в "Эвертоне" с трех побед в четырех первых матчах Премьер-Лиги, но затем у команды начался затяжной спад.
"Эвертон" выиграл лишь раз в Премьер-Лиге с конца сентября, а накануне был бит "Норвичем" со счетом 2:1, после чего руководство мерсисайдского клуба решилось указать Рафаэлю на дверь.
Среди ранних фаворитов на место уволенного Бенитеса букмекеры называют экс-игроков сборной Англии Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.
16.01.2022 18:15
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Последние комментарии:
Вот так новость, кто теперь будет? Почему бы не Дункан Фергюсан! Нормальный он тип, а вот Руни занахер нужен там хэ его зэ
(ответить)
Засланный агент)
Выкурил Диня и продал его в АВ Стиви. А купил непонятного украинца за те же деньги.
Плюсом могу назвать прогресс Гордона. У красной и синей стороны Ливерпуля есть свой Гордон, наш сегодня не забил.
В остальном много всего наложилось.
Состав не усилили. Травмы и Корона не давали собрать оптимальный состав. Особенно выкосили травмы Дукуре, Ришарлисона и ДКЛ. Болельщики только добавляли проблем. А игроки, которых привел Анчелотти толком не прогрессировали, исключение только Дукуре составил.
Лэмпард выглядит правильным кандидатом.
Команде нужно разобраться с составом, многие игроки не оправдывают ожиданий. В такой среде Ришарлисон и ДКЛ не поверят в проект.
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Хороший вариант для лучшего пз АПЛ всех времён.
(ответить)
Не нужен был этот красный хуесос.
Развели Мошири.
И Руни нахер не усрался. К нему такое же отношение.
Данк Фергюссон. Это тема. Дайте порулить бешеному шотландцу
(ответить)
Его назначение изначально выглядело неуклюже. Впрочем, как и все последние у Эвертона. Мошири вваливает деньги, строит стадион, а понимающего футбол управленца нет. Удачи им короче в середине таблицы, как и всегда.
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Охуеть не встать , скоро арс0 накуй выбросит из биг щольсбери пхеехехехехехехехехехехе ору с жеппонюхов пенсов пхехехеехеххехехехе
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скузнявая свинья обосралась по полной программе
> скатила эвертон на дно
> вынудила уйти диня
> развратила сигурдсона
просто засланная колбасная мразь...
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бовн дурачек сложно подставь тупую бошку
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Приседатели соснули
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Полгода и халявная неустойка с размером в бюджет украины
Изи мани
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какие же они бездари. сам на сам не могут порешать...
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Агент Бенитес…
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Разгромом попахивает, и это без саламане!
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За ручку с переводчиком и либо нахер с футбола, либо во второсортные сборные. Им уже нечего предложить футболу.
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как же тащат вх
просто в нули лидс переезжает
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фирмино походу и в жизни офигеннный чел
спокойно отдает голевые, ему даже в радость больше чем самому закатить
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у самурая сегодня денрик
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В Рому к Моуре)))Помощником
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Через 20 минут Челси будут своим носиком....
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Салах не может, Чемберлен поможет.
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