Ван де Бек отказал "Ньюкаслу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек отказался от перехода в "Ньюкасл" на правах аренды.

И хотя наставник "Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не хочет отпускать Ван де Бека в январе, Донни остается глубоким игроков резерва, в этом сезоне Премьер-Лиги отметившись лишь восемью появлениями на замену за "красных дьяволов".



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" вызвался обеспечить Ван де Бека регулярной игровой практикой, установив контакт с Донни.



Однако 24-летний голландец отверг "сорок" из-за их позиции в таблице, решив, что участвовать в борьбе за выживание в Премьер-Лиге — это ниже его достоинства.



Также "Ньюкасл" изучал возможность аренды Джорджиньо Вейналдума из ПСЖ, однако партнер Ван Де Бека по сборной тоже ответил отказом.