Ван де Бек отказал "Ньюкаслу"

Донни Ван де Бек Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек отказался от перехода в "Ньюкасл" на правах аренды.

И хотя наставник "Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не хочет отпускать Ван де Бека в январе, Донни остается глубоким игроков резерва, в этом сезоне Премьер-Лиги отметившись лишь восемью появлениями на замену за "красных дьяволов".

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" вызвался обеспечить Ван де Бека регулярной игровой практикой, установив контакт с Донни.

Однако 24-летний голландец отверг "сорок" из-за их позиции в таблице, решив, что участвовать в борьбе за выживание в Премьер-Лиге — это ниже его достоинства.

Также "Ньюкасл" изучал возможность аренды Джорджиньо Вейналдума из ПСЖ, однако партнер Ван Де Бека по сборной тоже ответил отказом.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 16.01.2022 18:51 # redwhitegun
    Каких достоинств? Еще один такой сезон и о его достоинствах никто и не вспомнит...

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  2. vals1702 16.01.2022 18:01 # vals1702
    полный дурень

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