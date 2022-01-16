"Бернли" сделал запрос насчет Бентеке

"Бернли" сделал запрос насчет нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке.

Ранее на текущей неделе "Бернли" продал Криса Вуда в "Ньюкасл" за 25 миллионов фунтов. "Бордовые" оказались бессильны помешать уходу 30-летнего новозеландца ввиду наличия в контракте пункта о выкупе.



По информации Daily Mail, "Бернли" определил Бентеке в качестве своей приоритетной цели на замену Вуду. И "Пэлас" готов обсудить продажу Кристиана, у которого остается только один полный год по контракту.



31-летний бельгиец забил четыре гола за "орлов" в 22 матчах этого сезона во всех соревнованиях и оценивается своим клубом в 10-12 млн. фунтов.