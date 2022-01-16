"Саутгемптон" обсуждает выкуп Бройя у "Челси"

"Саутгемптон" вступил в переговоры с "Челси" о выкупе нападающего Армандо Бройя.

Напомним, в августе Бройя присоединился к "Саутгемптону" на правах аренды из "Челси". Соглашение двух клубов рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции или обязательства по выкупу.



Однако Армандо проявляет себя с лучшей стороны на "Сент-Мэри", забив пять голов за команду Ральфа Хазенхюттля в Премьер-Лиге.



Как сообщает The Guardian, теперь "Саутгемптон" хочет выкупить 20-летнего албанца — и поскорее. "Святые" уже ведут переговоры с "синими" об условиях постоянного трансфера.



Пока неясно, какие планы у главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на Бройя, который является продуктом академии "синих" и прошлый сезон провел в аренде в "Витессе", однако фанаты победителей Лиги Чемпионов хотели бы, чтобы Армандо получил свой шанс в первой команде.