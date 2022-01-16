"Саутгемптон" обсуждает выкуп Бройя у "Челси"

Армандо Бройя "Саутгемптон" вступил в переговоры с "Челси" о выкупе нападающего Армандо Бройя.

Напомним, в августе Бройя присоединился к "Саутгемптону" на правах аренды из "Челси". Соглашение двух клубов рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции или обязательства по выкупу.

Однако Армандо проявляет себя с лучшей стороны на "Сент-Мэри", забив пять голов за команду Ральфа Хазенхюттля в Премьер-Лиге.

Как сообщает The Guardian, теперь "Саутгемптон" хочет выкупить 20-летнего албанца — и поскорее. "Святые" уже ведут переговоры с "синими" об условиях постоянного трансфера.

Пока неясно, какие планы у главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на Бройя, который является продуктом академии "синих" и прошлый сезон провел в аренде в "Витессе", однако фанаты победителей Лиги Чемпионов хотели бы, чтобы Армандо получил свой шанс в первой команде.


Метки Бройя, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 712

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. asnural 16.01.2022 17:30 # asnural
    Обменяют на Салаха

    (ответить)

  2. halamadrid94 16.01.2022 16:16 # halamadrid94
    Продадут примерно за двадцатку, и купят обратно через пару лет за 100 лимонов. Типикал Лохонульси во главе с Тухляку.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: