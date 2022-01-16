Клопп рассказал о "долгом разговоре" с Джонсом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для полузащитника Кертиса Джонса настало время начать играть в соответствии со своим потенциалом.

Сейчас 20-летний Джонс возвращается в строй после травмы глаза и коронавирусной болезни, до своих проблем со здоровьем проблесками уже продемонстрировав свой талант.



Теперь Клопп хочет, чтобы воспитанник академии "Ливерпуля" заиграл на стабильно высоком уровне. Юрген уже провел соответствующую беседу с подопечным.



"На прошлой неделе я долго разговаривал с Кертисом. Я люблю парня и его потенциал, однако теперь нам нужно сделать следующие шаги, чтобы он очень часто играл в соответствии со своим потенциалом".



"Такого рода разговоры случаются, когда ты не совсем доволен текущим моментом. Он очень молод, но его потенциал невероятен, и мы оба должны найти способ показывать это гораздо чаще".



"Мы с Кертисом находимся в процессе этого, но я знаю, что он долго отсутствовал из-за травмы глаза, а затем переболел ковидом, что не помогает".



"Теперь нам нужно сделать так, чтобы он набрал ритм и показывал, насколько он может быть хорош", — цитирует Клоппа The Independent.