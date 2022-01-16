Гвардиола: "Хочу больше от Де Брюйне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил набирающего форму полузащитника Кевина Де Брюйне.

Для Де Брюйне началась затяжная черная полоса, когда в финале Лиги Чемпионов против "Челси" в конце прошлого сезона он получил по лицу от Антонио Рюдигера.



С тех пор Кевин успел побывать в лазарете, переболеть коронавирусом, но в последние недели все больше напоминает себя лучших образцов.



Накануне Де Брюйне и вовсе принес "горожанам" победу 1:0 над "синими" в Премьер-Лиге, и Гвардиола просит 30-летнего бельгийца не останавливаться.



"Он здесь со мной с первого дня. Все, что мы выиграли, мы выиграли вместе. Я собираюсь подстегивать его, чтобы он продолжал стремиться к большему".



"Он игрок мирового уровня, который обладает покорностью и скромностью, а это непросто найти. Он становился Игроком Года в этой стране. Он завоевал с командой три титула Премьер-Лиги и получил много наград, но все еще может многое дать. Я хочу больше от него, потому что я знаю, что он способен это".



"Я так доволен им сегодня. У него есть все. Ранее в этом сезоне ему чуть не хватало уверенности в себе, у него были небольшие проблемы, но он знает, на что способен. Все мы невероятно любим его — за то, кто он такой. Его мама и папа должны так им гордиться", — сообщил Гвардиола BT Sport.