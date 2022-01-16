"Челси" задумывается о приглашении Перишича

Иван Перишич "Челси" задумывается о приглашении вингера "Интера" Ивана Перишича.

В данный момент "Челси" находится в поисках игрока, который смог бы составить конкуренцию Маркосу Алонсо на позиции левого вингбека. Потребность в этом появилась после того, как Бен Чилуэлл выбыл с травмой до конца сезона.

Как раз на этой позиции и действует Перишич в нынешнем сезоне. Также 32-летний хорват способен сыграть на правом фланге, что повышает его привлекательность в глазах главного тренера "синих" Томаса Тухея.

Контракт Перишича истекает в конце сезона, и в "Интере" готовы обсудить продажу Ивана в январе, чтобы не потерять его летом безо всякой компенсации, сообщает Daily Mirror.

Добавим, ранее в январе "Челси" также задумывался о покупке Люки Диня, который в итоге сменил "Эвертон" на "Астон Виллу", и пытался досрочно вернуть из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери.


Метки Интер, Перишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 699

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 16.01.2022 13:47 # chelsea88
    В тоттенхэм его!

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  2. gunars 16.01.2022 13:47 # gunars
    Пенсионеры к гпенсам) Неудивительно!

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  3. ensiferum 16.01.2022 13:17 # ensiferum
    Никто основного игрока посреди сезона не отпустит, борясь за чемпионство.

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  4. takernotagiver 16.01.2022 13:08 # takernotagiver
    Ну он то знает как ворота попадать) Так что неплохая покупка была б

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  5. danny949494 16.01.2022 13:05 # danny949494
    Не нужен.

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