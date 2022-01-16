"Челси" задумывается о приглашении Перишича

"Челси" задумывается о приглашении вингера "Интера" Ивана Перишича.

В данный момент "Челси" находится в поисках игрока, который смог бы составить конкуренцию Маркосу Алонсо на позиции левого вингбека. Потребность в этом появилась после того, как Бен Чилуэлл выбыл с травмой до конца сезона.



Как раз на этой позиции и действует Перишич в нынешнем сезоне. Также 32-летний хорват способен сыграть на правом фланге, что повышает его привлекательность в глазах главного тренера "синих" Томаса Тухея.



Контракт Перишича истекает в конце сезона, и в "Интере" готовы обсудить продажу Ивана в январе, чтобы не потерять его летом безо всякой компенсации, сообщает Daily Mirror.



Добавим, ранее в январе "Челси" также задумывался о покупке Люки Диня, который в итоге сменил "Эвертон" на "Астон Виллу", и пытался досрочно вернуть из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери.