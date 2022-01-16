"Челси" задумывается о приглашении Перишича
"Челси" задумывается о приглашении вингера "Интера" Ивана Перишича.
В данный момент "Челси" находится в поисках игрока, который смог бы составить конкуренцию Маркосу Алонсо на позиции левого вингбека. Потребность в этом появилась после того, как Бен Чилуэлл выбыл с травмой до конца сезона.
Как раз на этой позиции и действует Перишич в нынешнем сезоне. Также 32-летний хорват способен сыграть на правом фланге, что повышает его привлекательность в глазах главного тренера "синих" Томаса Тухея.
Контракт Перишича истекает в конце сезона, и в "Интере" готовы обсудить продажу Ивана в январе, чтобы не потерять его летом безо всякой компенсации, сообщает Daily Mirror.
Добавим, ранее в январе "Челси" также задумывался о покупке Люки Диня, который в итоге сменил "Эвертон" на "Астон Виллу", и пытался досрочно вернуть из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери.
16.01.2022 13:00
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Последние комментарии:
В тоттенхэм его!
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Пенсионеры к гпенсам) Неудивительно!
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Никто основного игрока посреди сезона не отпустит, борясь за чемпионство.
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Ну он то знает как ворота попадать) Так что неплохая покупка была б
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Не нужен.
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