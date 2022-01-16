Мартиаль: "Никогда не откажусь играть за "Юнайтед"

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отрицает, что отказался от участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

После ничьей 2:2 на "Вилла Парк" накануне вечером наставник "Юнайтед" Ральф Рангник объяснил отсутствие Мартиаля в Бирмингеме тем, что Антони не захотел был включенным в заявку.

Поступок 26-летнего француза вызвал гнев у фанатов, однако в этой ситуации не все так однозначно — мнение игрока расходится со мнением его тренера.

"Я никогда не откажусь играть матч за "Манчестер Юнайтед". Я нахожусь здесь семь лет, и я никогда не проявлял и никогда не проявлю неуважения к клубу и фанатам", — написал Мартиаль в инстаграме.


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Премьер-Лига, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 11:00

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  1. gucman 16.01.2022 11:25 # gucman
    кто это

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  2. ganinilyha 16.01.2022 11:20 # ganinilyha
    Это же Сокол из марвел

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  3. superglor 16.01.2022 11:17 # superglor
    Это ведь только недавно он был 19-летним дебютантом, положившим Ливапулю в первом же матче, а сейчас почти 30-летний отработанный материал, не раскрывшийся у 4 разных тренеров.

    А разговоров то было. Воистину МЮ помойка талантов стала.

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