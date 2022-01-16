Мартиаль: "Никогда не откажусь играть за "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отрицает, что отказался от участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

После ничьей 2:2 на "Вилла Парк" накануне вечером наставник "Юнайтед" Ральф Рангник объяснил отсутствие Мартиаля в Бирмингеме тем, что Антони не захотел был включенным в заявку.



Поступок 26-летнего француза вызвал гнев у фанатов, однако в этой ситуации не все так однозначно — мнение игрока расходится со мнением его тренера.



"Я никогда не откажусь играть матч за "Манчестер Юнайтед". Я нахожусь здесь семь лет, и я никогда не проявлял и никогда не проявлю неуважения к клубу и фанатам", — написал Мартиаль в инстаграме.