Мартиаль: "Никогда не откажусь играть за "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отрицает, что отказался от участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
После ничьей 2:2 на "Вилла Парк" накануне вечером наставник "Юнайтед" Ральф Рангник объяснил отсутствие Мартиаля в Бирмингеме тем, что Антони не захотел был включенным в заявку.
Поступок 26-летнего француза вызвал гнев у фанатов, однако в этой ситуации не все так однозначно — мнение игрока расходится со мнением его тренера.
"Я никогда не откажусь играть матч за "Манчестер Юнайтед". Я нахожусь здесь семь лет, и я никогда не проявлял и никогда не проявлю неуважения к клубу и фанатам", — написал Мартиаль в инстаграме.
16.01.2022 11:00
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Последние комментарии:
кто это
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Это же Сокол из марвел
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Это ведь только недавно он был 19-летним дебютантом, положившим Ливапулю в первом же матче, а сейчас почти 30-летний отработанный материал, не раскрывшийся у 4 разных тренеров.
А разговоров то было. Воистину МЮ помойка талантов стала.
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