Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен близок к возвращению в Премьер-Лигу.

В прошлом месяце Эриксен стал свободным агентом — контракт Кристиана с "Интером" был расторгнут, поскольку с имплантированным дефибриллятором 29-летнему датчанину запретили играть в футбол в Италии.



Это устройство было установлено Эриксену после того, как минувшим летом он перенес остановку сердца в матче за свою сборную на Евро-2020. По собственному признанию Кристиана, он был "мертв в течение пяти минут".



В отличие от Италии, в Англии запрета на дефибрилляторы сред футболистов нет, и именно Англию Эриксен выбрал для возобновления игровой карьеры.



По информации The Times, Эриксену поступило несколько предложений из Премьер-Лиги, и на предстоящей неделе Кристиан должен определиться со своим новым клубом.



В "Интере" Эриксен получал свыше 200 тысяч фунтов в неделю, однако в данный момент деньги совершенно не являются приоритетом для экс-игрока "Аякса".