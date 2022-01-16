Коутиньо: "Я скучал по Премьер-Лиге"

Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо признался, что скучал по Премьер-Лиге.

Спустя четыре года после своего отъезда из "Ливерпуля" в "Барселону" Коутиньо вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Вилле" на правах аренды.



Дебют Филиппе пришелся на домашний матч против "Манчестер Юнайтед", и 29-летний бразилец проявил себя с лучшей стороны.



Появившись на замену во втором тайме, Коутиньо поучаствовал в голевой комбинации, а затем отличился сам, благодаря чему "Вилла" ушла от поражения — 2:2. После матча Филиппе поделился своими ощущениями.



"Я скучал по этим матчам и по Премьер-Лиге. Это было хорошее начало, и мы продолжали верить до конца".



"На моем пути было много взлетов и падений, но теперь это в прошлом. Я здесь, я сосредоточен на целях клуба и главного тренера. Я хочу быть полезным своим партнерам по команде и клубу", — сообщил Коутиньо Sky Sports.